La demanda del Banco Central de Rusia a Euroclear asciende a 195.806 millones de euros

El Banco Central de Rusia han manifestado que cualquier intento de la Unión Europea de aplicar las iniciativas para utilizar activos rusos congelados será impugnado ante todas las instancias legales a su alcance. Según publicó EFECOM, el organismo que preside Elvira Nabiúlina desde 2013 sostiene que Euroclear ha causado daños al regulador ruso al impedir la gestión sobre el efectivo y los valores depositados en la entidad belga, lo que ahora motiva una reclamación judicial por una suma de 18,172 billones de rublos, equivalentes a 195.806 millones de euros o 229.734 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte de EFECOM, la demanda formal se presentó ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú, que confirmó la recepción del caso a través de su servicio de prensa citado por TASS. El viernes anterior, el propio Banco Central ruso anunció que preparaba acciones legales contra el depositario internacional Euroclear, argumentando que el manejo de activos rusos se habría realizado sin el consentimiento de la parte propietaria.

La disputa surge en el contexto de las sanciones adoptadas contra Moscú tras su intervención militar en Ucrania, que dieron lugar a la congelación de activos del Estado ruso en bancos y depósitos europeos. EFECOM detalló que en la última decisión colectiva, los países de la Unión Europea aprobaron la retención por tiempo indefinido de aproximadamente 210.000 millones de euros en activos rusos bloqueados, en principio para destinarlos a la reconstrucción de Ucrania si todos los miembros del bloque acuerdan el mecanismo final de utilización de esos recursos.

Las autoridades financieras rusas acusan a la Comisión Europea de actuar fuera del marco legal al impulsar un sistema de préstamos financiado mediante bienes bloqueados, subrayando que esto representa el uso de activos ajenos sin permiso. Según explican en la página oficial del Banco Central de Rusia citada por EFECOM, mantener este enfoque forzará la impugnación automática ante las instancias judiciales disponibles, tanto nacionales como internacionales, de toda acción que derive en la utilización de bienes del banco ruso sin autorización expresa.

Por su parte, Euroclear ha expuesto públicamente su oposición a la confiscación de fondos rusos, alertando sobre las posibles represalias por parte de Moscú en respuesta a la expropiación e insistiendo en que tal medida podría detonar la incautación de activos europeos e incluso belgas ubicados en Rusia. Esta advertencia refleja el ambiente de tensión recíproca y las posibles consecuencias para instituciones y particulares europeos presentes en el territorio ruso.

El Banco Central de Rusia, según publicó EFECOM, deja constancia en su comunicación oficial de que se reserva el derecho a utilizar todos los mecanismos jurídicos y otros recursos disponibles, sin aviso previo, para defender sus derechos e intereses en el caso de que las propuestas de la Unión Europea avancen o se implementen en cualquier forma. El litigio ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú establece un nuevo escenario legal con repercusiones potencialmente relevantes en el contexto de las sanciones internacionales y la estrategia europea para canalizar activos rusos congelados hacia la reconstrucción ucraniana.

La decisión de la Unión Europea de mantener inactivos y bajo su control los fondos rusos genera un escenario de incertidumbre jurídica con impacto en los mercados internacionales. Diferentes medios, como EFECOM, han reportado la preocupación de Euroclear y otras entidades sobre el precedente que podría sentar esta iniciativa, al tiempo que subrayan el riesgo de una escalada de medidas recíprocas entre Rusia y Occidente. Como contexto, la congelación de los fondos se remonta al inicio de la invasión de Ucrania, cuando las sanciones financieras adoptadas por la Unión Europea, Estados Unidos y otros aliados occidentales derivaron en el bloqueo de depósitos, efectivo y valores a nombre de instituciones y ciudadanos rusos.

Si la Unión Europea alcanza el consenso para utilizar estos fondos en beneficio de Ucrania, dicha medida podría influir en la manera en que otros Estados gestionan bienes congelados relacionados con sanciones internacionales. Según consignó EFECOM, Moscú ha reiterado en varias oportunidades que cualquier intento de confiscar estos activos con cualquier fin será respondido con acciones equivalentes, como la incautación de bienes extranjeros presentes en el país. Las autoridades rusas resaltan que la imposición de sanciones y el uso de activos bloqueados sin acuerdo constituyen un precedente legal que afecta la seguridad jurídica internacional.

Las perspectivas futuras del caso dependen de los procedimientos abiertos tanto en el marco jurídico ruso como en los tribunales europeos, donde esta demanda sienta un precedente en la tensa relación financiera entre Moscú y Bruselas. EFECOM apuntó que la reacción de Rusia, formalizada en la demanda presentada en Moscú, representa un nuevo capítulo en la disputa global por control, gestión y destino de los fondos afectados por las sanciones derivadas del conflicto en Ucrania.