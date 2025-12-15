La Bolsa española abre con un alza del 0,81 % y roza de nuevo los 17.000 puntos

El comportamiento reciente del IBEX 35 muestra que el indicador se acercó a un nuevo máximo histórico durante la sesión del viernes, al superar brevemente los 17.000 puntos y situarse en 17.032,5, antes de cerrar con una ligera disminución del 0,17 %. Según informó EFECOM, el IBEX 35, índice principal del mercado bursátil español, abrió la jornada del lunes con un incremento del 0,81 %, situándose en 16.990,3 puntos y aproximándose de nuevo a la barrera de los 17.000 enteros.

La sesión bursátil se desarrolla en un contexto de expectativas sobre la publicación de datos económicos relevantes desde Estados Unidos y con el mercado atento a las medidas que anunciarán varios bancos centrales internacionales en los próximos días. Entre estos organismos destacan el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra, cuyos anuncios sobre tipos de interés tienen el potencial de influir en el comportamiento de las bolsas globales y, por extensión, en la plaza madrileña, explicó EFECOM.

Al inicio de esta semana, el IBEX 35 se encontraba en los 16.854,4 puntos, tras haber reducido su valor ligeramente al cierre del viernes. A pesar de esta pequeña corrección, el índice acumuló una ganancia del 46,59 % en lo que va del año, reportó EFECOM, consolidando así una tendencia positiva que ha mantenido a lo largo de los últimos meses.

El retroceso del viernes no impidió que durante la sesión se marcara un hito histórico al sobrepasar por primera vez los 17.000 puntos. EFECOM dio cuenta de que este comportamiento refuerza la senda alcista que caracteriza al mercado bursátil español durante este ejercicio, impulsada por factores como las expectativas de recuperación económica, así como el seguimiento de la política monetaria definida por las principales autoridades financieras internacionales.

El ambiente de cautela en los mercados responde también a la expectativa generada por la divulgación de indicadores macroeconómicos estadounidenses, considerados determinantes para definir el rumbo de la renta variable internacional. Según publicó EFECOM, estas cifras, junto con las resoluciones monetarias que anunciarán instituciones como el BCE, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra, serán clave para los inversores a la hora de adoptar nuevas estrategias en el corto plazo.

A lo largo de este periodo, el IBEX 35 ha reflejado la preferencia de los inversores por sectores vinculados al crecimiento y a la reactivación económica, teniendo en cuenta la evolución del contexto global. El medio EFECOM subrayó que el movimiento alcista experimentado desde comienzos de año consolidó no solo la recuperación de los valores españoles, sino también la confianza en el mercado local, en un entorno marcado por elevados niveles de volatilidad internacional y continuos ajustes en la política monetaria.

La apertura de este lunes con avances superiores al 0,8 % sitúa al IBEX 35 a las puertas de un nuevo máximo, en una semana en la que los acontecimientos globales podrían marcar la pauta para los activos españoles. EFECOM señaló que tanto la evolución de los indicadores en Estados Unidos como las decisiones de política monetaria internacional podrían modificar de manera significativa el tono de mercado en las próximas sesiones.

Así, el principal índice bursátil español afronta la semana en una posición destacada, con una revalorización sustancial en lo que va de año y una proximidad inédita a los 17.000 puntos, en espera de los datos y decisiones que definirán el rumbo económico inmediato.