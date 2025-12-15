Espana agencias

La Bolsa española abre con un alza del 0,81 % y roza de nuevo los 17.000 puntos

El principal índice bursátil nacional despierta con subidas superiores al 0,8 % y se aproxima a niveles históricos, en una jornada marcada por expectativas ante informes clave en Estados Unidos y resoluciones de bancos centrales internacionales

Guardar

El comportamiento reciente del IBEX 35 muestra que el indicador se acercó a un nuevo máximo histórico durante la sesión del viernes, al superar brevemente los 17.000 puntos y situarse en 17.032,5, antes de cerrar con una ligera disminución del 0,17 %. Según informó EFECOM, el IBEX 35, índice principal del mercado bursátil español, abrió la jornada del lunes con un incremento del 0,81 %, situándose en 16.990,3 puntos y aproximándose de nuevo a la barrera de los 17.000 enteros.

La sesión bursátil se desarrolla en un contexto de expectativas sobre la publicación de datos económicos relevantes desde Estados Unidos y con el mercado atento a las medidas que anunciarán varios bancos centrales internacionales en los próximos días. Entre estos organismos destacan el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra, cuyos anuncios sobre tipos de interés tienen el potencial de influir en el comportamiento de las bolsas globales y, por extensión, en la plaza madrileña, explicó EFECOM.

Al inicio de esta semana, el IBEX 35 se encontraba en los 16.854,4 puntos, tras haber reducido su valor ligeramente al cierre del viernes. A pesar de esta pequeña corrección, el índice acumuló una ganancia del 46,59 % en lo que va del año, reportó EFECOM, consolidando así una tendencia positiva que ha mantenido a lo largo de los últimos meses.

El retroceso del viernes no impidió que durante la sesión se marcara un hito histórico al sobrepasar por primera vez los 17.000 puntos. EFECOM dio cuenta de que este comportamiento refuerza la senda alcista que caracteriza al mercado bursátil español durante este ejercicio, impulsada por factores como las expectativas de recuperación económica, así como el seguimiento de la política monetaria definida por las principales autoridades financieras internacionales.

El ambiente de cautela en los mercados responde también a la expectativa generada por la divulgación de indicadores macroeconómicos estadounidenses, considerados determinantes para definir el rumbo de la renta variable internacional. Según publicó EFECOM, estas cifras, junto con las resoluciones monetarias que anunciarán instituciones como el BCE, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra, serán clave para los inversores a la hora de adoptar nuevas estrategias en el corto plazo.

A lo largo de este periodo, el IBEX 35 ha reflejado la preferencia de los inversores por sectores vinculados al crecimiento y a la reactivación económica, teniendo en cuenta la evolución del contexto global. El medio EFECOM subrayó que el movimiento alcista experimentado desde comienzos de año consolidó no solo la recuperación de los valores españoles, sino también la confianza en el mercado local, en un entorno marcado por elevados niveles de volatilidad internacional y continuos ajustes en la política monetaria.

La apertura de este lunes con avances superiores al 0,8 % sitúa al IBEX 35 a las puertas de un nuevo máximo, en una semana en la que los acontecimientos globales podrían marcar la pauta para los activos españoles. EFECOM señaló que tanto la evolución de los indicadores en Estados Unidos como las decisiones de política monetaria internacional podrían modificar de manera significativa el tono de mercado en las próximas sesiones.

Así, el principal índice bursátil español afronta la semana en una posición destacada, con una revalorización sustancial en lo que va de año y una proximidad inédita a los 17.000 puntos, en espera de los datos y decisiones que definirán el rumbo económico inmediato.

Temas Relacionados

Bolsa españolaIBEX 35Banco Central EuropeoBanco de JapónBanco de InglaterraMadridEstados UnidosMercados financierosTipos de interésEFE

Últimas Noticias

El Sevilla sólo ganó en seis de sus veintidós visitas al Alavés

Infobae

El Hang Seng cae un 1,3 % tras los últimos datos económicos en China

Infobae

La sentencia Bosman cumple 30 años: el caso que revolucionó el deporte y quebró una vida

Infobae

Copa prenavideña de máximo riesgo

Infobae

El Gobierno francés asegura que tiene "bajo control" la dermatosis nodular bovina

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán se acoge a

Santos Cerdán se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado: “Nadie está buscando la verdad, ni aquí ni en el Congreso”

El momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir una moto

Miguel Ángel Mejías, abogado, explica el truco para no perder el carnet de conducir por puntos: “Es totalmente legal”

La Armada prepara su primer dron marítimo de superficie para el combate: el SEAD23 tendrá un sistema de armamento

Vigilan buques rusos cerca de las costas españolas: la Armada sigue dos unidades del Kremlin en aguas de interés

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La firma de hipotecas alcanza máximos desde 2010 mientras el tipo de interés cae a mínimos en casi tres años

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy miércoles 17 de diciembre

Manuel Requena, abogado: “Casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados