Gallardo afirma que si se hubiera ido la derecha sabría cómo destruir con mentiras al PSOE

Mérida, 15 dic (EFE).- Se define como "buena persona", "empática", incapaz de traicionar a nadie, pero sobre todo con una alta dosis de trabajo y constancia, dos cualidades con la que el candidato del PSOE a presidir la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, combate tanto "la gran mentira" de que influyó en la contratación de David Sánchez como "la estafa" de las elecciones anticipadas.

Conocedor de que hay muchos electores en "tierra de nadie", que el caso judicial del hermano del presidente del Gobierno "lo divulga" la derecha y la ultraderecha para "ganar" lo que no lograron en las urnas y que la estela de sus antecesores, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara pesa mucho, Gallardo tira de esas dos herramientas para lograr -y a eso aspira- a ganar con mayoría absoluta.

En una entrevista a EFE, el que fuera alcalde de Villanueva de la Serena (2003-2024) y presidente de la Diputación de Badajoz "(2015-2025) aborda la campaña electoral y qué puede ocurrir después de la cita con las urnas del 21 de diciembre.

Aunque el grupo Barón Rojo canta en una de sus canciones que "gane quien gane, tú vas a perder", en referencia al elector, Gallardo considera que "quien pierde realmente es quien no elige". "Cuando uno elige se puede equivocar, pero siempre se siente partícipe y en los próximos comicios puede enmendarlo", agrega.

Cuando "hay gente -afirma- que se siente desorientada, en tierra de nadie y que no se siente representada por ninguno de nosotros, es porque hemos trasladado un mensaje que no es el que la ciudadanía desea recibir".

"Yo miro a los ojos de la gente -lo cantaba Germán Coppini- ya que, de lo contrario, te pueden reprochar que no les mires, que no les oigas y que no te comprometas".

Lógicamente, pide votar al PSOE, pues en Extremadura, tras más de dos años y medio del Gobierno de María Guardiola, "peligran los derechos conquistados" en sanidad, educación, dependencia, justicia social y equidad.

"La derecha nunca trató bien a Extremadura", afirma Gallardo, que hace autocrítica para el conjunto de la clase política por no saber en muchas ocasiones el papel de la política como el único instrumento para resolver problemas y orientar caminos de progreso.

Y es aquí donde nacen las diferencias en este instrumento. "Hay quienes privilegian que una sociedad se apañe en función de lo que tiene y otros pensamos que el mercado tiene que ser regulado para no dejar atrás a quienes no tienen" evitando las injusticias.

Afirma que se afilió al PSOE para luchar precisamente contra las injusticias, entre las que figura, asegura con rotundidad, la campaña de "acoso, derribo y deshumanización" emprendida contra él por la ultraderecha y la derecha a raíz de una denuncia "falsa" admitida a trámite por la contratación de David Sánchez cuando Gallardo era presidente de la Diputación pacense y si este influyo para ello.

Reconoce que entiende que haya extremeños y extremeñas que acudan a las urnas con dudas de si eso será verdad o no. "Lo único que puedo hacer es trasladarle a la ciudadanía que confíen en mí... no les voy a defraudar, pues todo lo que se habla de mí es absolutamente falso".

"Si me afilié es para luchar contra las injusticias. Si hubiera dado un paso atrás -no ser candidato-, estaría mostrándole a la derecha cómo entrar con mentiras en las entrañas de un partido de izquierda para destruirlo".

Gallardo se muestra convencido de que el PSOE obtendrá "un gran resultado" y será "el dique de contención de la derecha". Preguntado por el día después al 21D, se muestra seguro de que si PP y Vox pueden pactar, lo harán. "Se pelean mucho, pero se quieren", afirma.

Si el PSOE no logra la mayoría absoluta a la que aspira Gallardo, un acuerdo -a poder ser- con Unidas por Extremadura sería "un pacto de progreso".

A su juicio, las elecciones anticipadas extremeñas tienen varias aristas: fueron ordenadas por Feijóo para "intentar apuntalar su liderazgo", Guardiola "quiere la máxima abstención posible", de ahí que se convocaran en fechas navideñas; y una huida hacia delante precipitada ante la falta de diálogo de ella. EFE

