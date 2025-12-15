Espana agencias

Gallardo afirma que si se hubiera ido la derecha sabría cómo destruir con mentiras al PSOE

Guardar

Mérida, 15 dic (EFE).- Se define como "buena persona", "empática", incapaz de traicionar a nadie, pero sobre todo con una alta dosis de trabajo y constancia, dos cualidades con la que el candidato del PSOE a presidir la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, combate tanto "la gran mentira" de que influyó en la contratación de David Sánchez como "la estafa" de las elecciones anticipadas.

Conocedor de que hay muchos electores en "tierra de nadie", que el caso judicial del hermano del presidente del Gobierno "lo divulga" la derecha y la ultraderecha para "ganar" lo que no lograron en las urnas y que la estela de sus antecesores, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara pesa mucho, Gallardo tira de esas dos herramientas para lograr -y a eso aspira- a ganar con mayoría absoluta.

En una entrevista a EFE, el que fuera alcalde de Villanueva de la Serena (2003-2024) y presidente de la Diputación de Badajoz "(2015-2025) aborda la campaña electoral y qué puede ocurrir después de la cita con las urnas del 21 de diciembre.

Aunque el grupo Barón Rojo canta en una de sus canciones que "gane quien gane, tú vas a perder", en referencia al elector, Gallardo considera que "quien pierde realmente es quien no elige". "Cuando uno elige se puede equivocar, pero siempre se siente partícipe y en los próximos comicios puede enmendarlo", agrega.

Cuando "hay gente -afirma- que se siente desorientada, en tierra de nadie y que no se siente representada por ninguno de nosotros, es porque hemos trasladado un mensaje que no es el que la ciudadanía desea recibir".

"Yo miro a los ojos de la gente -lo cantaba Germán Coppini- ya que, de lo contrario, te pueden reprochar que no les mires, que no les oigas y que no te comprometas".

Lógicamente, pide votar al PSOE, pues en Extremadura, tras más de dos años y medio del Gobierno de María Guardiola, "peligran los derechos conquistados" en sanidad, educación, dependencia, justicia social y equidad.

"La derecha nunca trató bien a Extremadura", afirma Gallardo, que hace autocrítica para el conjunto de la clase política por no saber en muchas ocasiones el papel de la política como el único instrumento para resolver problemas y orientar caminos de progreso.

Y es aquí donde nacen las diferencias en este instrumento. "Hay quienes privilegian que una sociedad se apañe en función de lo que tiene y otros pensamos que el mercado tiene que ser regulado para no dejar atrás a quienes no tienen" evitando las injusticias.

Afirma que se afilió al PSOE para luchar precisamente contra las injusticias, entre las que figura, asegura con rotundidad, la campaña de "acoso, derribo y deshumanización" emprendida contra él por la ultraderecha y la derecha a raíz de una denuncia "falsa" admitida a trámite por la contratación de David Sánchez cuando Gallardo era presidente de la Diputación pacense y si este influyo para ello.

Reconoce que entiende que haya extremeños y extremeñas que acudan a las urnas con dudas de si eso será verdad o no. "Lo único que puedo hacer es trasladarle a la ciudadanía que confíen en mí... no les voy a defraudar, pues todo lo que se habla de mí es absolutamente falso".

"Si me afilié es para luchar contra las injusticias. Si hubiera dado un paso atrás -no ser candidato-, estaría mostrándole a la derecha cómo entrar con mentiras en las entrañas de un partido de izquierda para destruirlo".

Gallardo se muestra convencido de que el PSOE obtendrá "un gran resultado" y será "el dique de contención de la derecha". Preguntado por el día después al 21D, se muestra seguro de que si PP y Vox pueden pactar, lo harán. "Se pelean mucho, pero se quieren", afirma.

Si el PSOE no logra la mayoría absoluta a la que aspira Gallardo, un acuerdo -a poder ser- con Unidas por Extremadura sería "un pacto de progreso".

A su juicio, las elecciones anticipadas extremeñas tienen varias aristas: fueron ordenadas por Feijóo para "intentar apuntalar su liderazgo", Guardiola "quiere la máxima abstención posible", de ahí que se convocaran en fechas navideñas; y una huida hacia delante precipitada ante la falta de diálogo de ella. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Francia va a vacunar a casi un millón de bovinos contra la dermatosis detectada en el sur

Infobae

Comparar precios y hacer una lista, claves para evitar compras impulsivas en Navidad

Infobae

Los Alcázares (Murcia) suspende las clases ante el riesgo de desbordamiento de la rambla

Infobae

El Supremo interroga este lunes a un exdirectivo de Acciona en el 'caso Koldo' por presuntos amaños de obra

El Supremo interroga este lunes

Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda y suelo, echa a andar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Infobae

Un juez ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar después de que un detective demostrase que vivía allí con su nueva pareja

Un juzgado de Málaga condena a Renfe a pagar una indemnización de 1.800 euros por sustituir a un trabajador en huelga: “Incurrió en esquirolaje interno”

El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

El PP necesita a Vox para gobernar en Extremadura y el PSOE está en peligro de desplome, según una encuesta

El puesto fronterizo de La Jonquera, junto a Francia, se encuentra en una situación “imposible de soportar”: los agentes de la Guardia Civil han caído de 52 a 14

ECONOMÍA

Anulada la desheredación de una

Anulada la desheredación de una hija tras acusarla su hermano de echar de casa a la madre, pero fue al revés, ella se marchó tras darle un ultimátum: “O tu pareja o yo”

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 15 de diciembre

Regalar sí es cuestión de edad: los boomers gastan más, los Z son más rácanos, los X optan por lo práctico y los millennials por experiencias

Defender el campo contra el “fanatismo climático”, bajar impuestos y recortar cargos: las propuestas de Vox para las elecciones de Extremadura

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”