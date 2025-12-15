Espana agencias

El Nikkei cae un 1,31 % por inquietud sobre la IA y expectativas de alza de tipos del BoJ

Guardar

Tokio, 15 dic (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 1,31 % este lunes por la persistente preocupación por una burbuja en torno a la inteligencia artificial (IA), lo que arrastró a las empresas niponas del sector, y las expectativas de una nueva subida de tipos del Banco de Japón (BoJ) esta semana.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, se dejó 668,44 puntos, hasta los 50.168,11 enteros; mientras que el selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subió un 0,22 %, ó 7,64 puntos, hasta situarse en 3.431,47 unidades.

El parqué tokiota abrió a la baja, siguiendo el retroceso en Wall Street del viernes, donde las grandes tecnológicas no logran levantar cabeza entre los temores a un sobrecalentamiento en el sector tecnológico, y en especial en el de la IA.

Las pérdidas fueron hoy generalizadas entre las empresas más negociadas de la jornada, una lista que volvió a coronar el gigante de las telecomunicaciones Softbank, que ha estado apostando por la IA con importantes inversiones, y que se dejó hoy un 5,95 % en el contexto actual de inquietud sobre la deriva de la industria.

El referente japonés de memorias flash y unidades de estado sólido (SSD), Kioxia, fue segunda por transacciones en la jornada, en la que cayó un -6,98 %, mientras que los fabricantes de equipos de análisis para la manufactura de semiconductores Advantest, Lasertec y Disco retrocedieron un 6,42 %, un 2,5 % y un 2,27 %, respectivamente.

El Nikkei llegó a dejarse un 1,7 % durante el segundo tramo antes de recortar pérdidas, lastrado también por un fortalecimiento del yen frente al dólar, tendencia que perjudica a los exportadores, y las expectativas de una subida de tipos del banco central japonés en su última reunión del año, que concluirá el viernes.

En la sección principal, 1.218 empresas subieron frente a 346 que bajaron, mientras que 44 cerraron sin cambios.

La banca fue uno de los sectores al alza. Las tres mayores entidades financieras del país asiático, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui y Mizuho, subieron un 2,36 %, un 2,35 % y un 2,28 %, respectivamente.

También cerró en positivo el fabricante de vehículos Toyota, valor de mayor capitalización local, que avanzó un 2,76 %.

El volumen de negociación ascendió a 5,11 billones de yenes (unos 28.100 millones de euros). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Junts asegura a Sánchez que no tendrá PGE y que, aunque trate de cumplir ahora acuerdos, la ruptura es "irreversible"

El grupo liderado por Carles Puigdemont reafirma que no respaldará el proyecto presupuestario del Ejecutivo en 2024, descartando cualquier posibilidad de entendimiento tras la ruptura y señalando múltiples incumplimientos por parte del Gobierno socialista

Junts asegura a Sánchez que

La Navidad cambia el protocolo de elegancia: ¿De gala o en pijama?

Infobae

C.Valenciana y Murcia rebajan la alerta por lluvias a nivel naranja junto con Andalucía

Infobae

AB Azucarera prevé dejar atrás las pérdidas en 2026 y mantener sus fábricas en España

Infobae

La Bolsa de Shanghái cae un 0,55 % y la de Shenzhen, un 1,1 %

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez ordena a una

Un juez ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar después de que un detective demostrase que vivía allí con su nueva pareja

Un juzgado de Málaga condena a Renfe a pagar una indemnización de 1.800 euros por sustituir a un trabajador en huelga: “Incurrió en esquirolaje interno”

El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

El PP necesita a Vox para gobernar en Extremadura y el PSOE está en peligro de desplome, según una encuesta

El puesto fronterizo de La Jonquera, junto a Francia, se encuentra en una situación “imposible de soportar”: los agentes de la Guardia Civil han caído de 52 a 14

ECONOMÍA

Anulada la desheredación de una

Anulada la desheredación de una hija tras acusarla su hermano de echar de casa a la madre, pero fue al revés, ella se marchó tras darle un ultimátum: “O tu pareja o yo”

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 15 de diciembre

Regalar sí es cuestión de edad: los boomers gastan más, los Z son más rácanos, los X optan por lo práctico y los millennials por experiencias

Defender el campo contra el “fanatismo climático”, bajar impuestos y recortar cargos: las propuestas de Vox para las elecciones de Extremadura

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”