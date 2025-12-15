El Nikkei cae un 1,31 % por inquietud sobre la IA y expectativas de alza de tipos del BoJ

Tokio, 15 dic (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 1,31 % este lunes por la persistente preocupación por una burbuja en torno a la inteligencia artificial (IA), lo que arrastró a las empresas niponas del sector, y las expectativas de una nueva subida de tipos del Banco de Japón (BoJ) esta semana.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, se dejó 668,44 puntos, hasta los 50.168,11 enteros; mientras que el selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subió un 0,22 %, ó 7,64 puntos, hasta situarse en 3.431,47 unidades.

El parqué tokiota abrió a la baja, siguiendo el retroceso en Wall Street del viernes, donde las grandes tecnológicas no logran levantar cabeza entre los temores a un sobrecalentamiento en el sector tecnológico, y en especial en el de la IA.

Las pérdidas fueron hoy generalizadas entre las empresas más negociadas de la jornada, una lista que volvió a coronar el gigante de las telecomunicaciones Softbank, que ha estado apostando por la IA con importantes inversiones, y que se dejó hoy un 5,95 % en el contexto actual de inquietud sobre la deriva de la industria.

El referente japonés de memorias flash y unidades de estado sólido (SSD), Kioxia, fue segunda por transacciones en la jornada, en la que cayó un -6,98 %, mientras que los fabricantes de equipos de análisis para la manufactura de semiconductores Advantest, Lasertec y Disco retrocedieron un 6,42 %, un 2,5 % y un 2,27 %, respectivamente.

El Nikkei llegó a dejarse un 1,7 % durante el segundo tramo antes de recortar pérdidas, lastrado también por un fortalecimiento del yen frente al dólar, tendencia que perjudica a los exportadores, y las expectativas de una subida de tipos del banco central japonés en su última reunión del año, que concluirá el viernes.

En la sección principal, 1.218 empresas subieron frente a 346 que bajaron, mientras que 44 cerraron sin cambios.

La banca fue uno de los sectores al alza. Las tres mayores entidades financieras del país asiático, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui y Mizuho, subieron un 2,36 %, un 2,35 % y un 2,28 %, respectivamente.

También cerró en positivo el fabricante de vehículos Toyota, valor de mayor capitalización local, que avanzó un 2,76 %.

El volumen de negociación ascendió a 5,11 billones de yenes (unos 28.100 millones de euros). EFECOM