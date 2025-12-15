Alerta pasa de roja a naranja en Guadalentín y Valle del Segura, donde se esperan 100l/m2

(Actualiza con nuevos datos)

Murcia, 15 dic (EFE).- La alerta roja por lluvias decretada en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y en el Vega del Segura ha pasado de roja a naranja. En estas zonas se espera una precipitación acumulada de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas hasta el mediodía.

La dirección general de Emergencias de la Comunidad de Murcia ha activado esta madrugada el plan Inunmur contra inundaciones, en su nivel 1, ante las intensas lluvias que afectan a la región en las últimas horas y la ampliación de los avisos meteorológicos.

La zona del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas ha estado hasta las seis de la mañana en aviso rojo por precipitaciones de hasta 180 litros en doce horas, y de 30 litros en una hora, aunque, en estos momentos y hasta las 12 horas, se ha bajado la alerta a nivel naranja (100l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología.

En el resto del territorio de la Región de Murcia la alerta es amarilla. Así, se espera una precipitación acumulada 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y 20 litros por metro cuadrado en 1 hora en Altiplano, Noroeste, Campo de Cartagena y Mazarrón.

También el aviso es amarillo, con precipitaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora hasta el mediodía en la Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Hay alerta amarilla por tormentas en toda la Región de Murcia hasta las 12 horas.EFE