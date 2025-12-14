Espana agencias

Xabi Alonso: Estamos todos juntos en esto

Vitoria, 14 dic (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró tras ganar al Deportivo Alavés (1-2) después de dos derrotas consecutivas que están “todos juntos” en esto y dijo que “la unión es fundamental”.

El técnico vasco confesó que le gustó más este partido que el que disputaron ante el Celta. “Hoy ha habido cosas que necesitas en los partidos. Necesitamos continuidad y constancia y sirve para aprender y que no se quede en el olvido”, explicó el preparador del equipo blanco.

“Nos hemos puesto por delante y hemos perdido el control del balón”, lamentó el entrenador, que opinó que pudieron marcar el segundo gol tras el paso por vestuarios.

“En la única acción en la que Valdepeñas ha fallado, Carlos Vicente ha aprovechado un gran pase y luego el equipo ha seguido dando la cara y peleando el partido”, explicó Xabi Alonso, que a pesar de todo, destacó el debut del canterano blanco. “Le felicito por su debut y porque ha hecho un partido muy estable”, agregó.

Preguntado por el penalti que reclamó Vinicius, señaló que le pareció “claro” y se mostró sorprendido por el hecho de que el colegiado no acudiese a verlo al VAR.

“Le doy mucho mérito a la victoria, muchas bajas y sanciones”, expresó el técnico, que incidió en que “con un partido no es suficiente”. “Queda mucho, era un momento importante pero hay que darle continuidad a las cosas que hemos hecho bien”, afirmó.

Cuestionado por los 7 minutos que pasaron entre el empate y el segundo gol del Real Madrid, el guipuzcoano remarcó que los vivió “como el resto”.

“No fueron especialmente diferentes”, agregó Xabi Alonso. EFE

jd/arh

