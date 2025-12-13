Espana agencias

La transposición vía reglamento de la directiva de SMI abre otro frente a Trabajo con CEOE

Guardar

Madrid, 13 dic (EFECOM).- El Ministerio de Trabajo mantiene su intención de transponer la directiva europea de salarios mínimos por real decreto, sin la convalidación del Congreso, lo que le supondrá otro frente abierto con la patronal CEOE que impugnará cualquier cambio que no tenga rango de ley.

Trabajo ha sacado a consulta pública previa, hasta el 19 de diciembre, el proyecto de real decreto con el que pretende desarrollar reglamentariamente el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, referido al salario mínimo interprofesional (SMI).

La justificación del Ministerio es que el artículo 27 "no ha sido, hasta la fecha, objeto de desarrollo" y que "resulta preciso acometer dicha tarea"; mientras que la patronal ha defendido desde el primer momento que no es un simple desarrollo, sino una reforma sustancial del Estatuto de los Trabajadores.

En paralelo a la transposición, el Gobierno tiene que decidir cuál va a ser la subida del SMI para 2026, un alza que quedará recogida en otro real decreto, el procedimiento habitual para una decisión que es potestativa del Gobierno y no requiere validación ni de los agentes sociales ni del Parlamento, solo consulta previa con patronal y sindicatos.

El comité de expertos del salario mínimo que asesora al Ministerio de Trabajo ha propuesto una subida del 3,1 % o del 4,7 % dependiendo de si el SMI (actualmente en 16.576 euros brutos anuales en 14 pagas) sigue exento de IRPF o de si comienza a tributar, un planteamiento que queda lejos tanto del 1,5 % que ofrece la patronal como del 7,5 % de los sindicatos.

Aunque no sea necesario, el Gobierno apuesta por el acuerdo con los agentes sociales, un pacto que se antoja difícil con la patronal, pero que es posible con los sindicatos si la transposición de la directiva europea de salarios mínimos se ajusta a sus pretensiones.

En el caso de los sindicatos, la exigencia es clara, impedir que las empresas neutralicen la subida del salario mínimo mediante la absorción de pluses o complementos, algo que la legislación permite en la actualidad y que el Ministerio de Trabajo también quiere limitar.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba este viernes que el real decreto en consulta pública "blindará" legalmente que no se pueda absorber la subida del SMI vía pluses o complementos.

"Si una persona cobra un plus de peligrosidad ese plus no debe desaparecer cuando sube el SMI (...) Vamos a subir el SMI y lo vamos a blindar para que la subida sea real", añadía Díaz.

A falta del texto legal, la consulta previa del real decreto dice que hay que "cumplir con la totalidad de los objetivos prescritos en la norma europea en materia de negociación colectiva informada, afectación de las reglas de compensación y absorción en los complementos salariales, valores de referencia indicativos, órgano consultivo de asesoramiento y tasa de cobertura".

La directiva no incluye referencia explícita a la absorción de complementos, en tanto que el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores establece que "operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente abonados, en su conjunto y cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores que los fijados en el orden normativo o convencional de referencia".

La jurisprudencia lo avala, salvo en el caso de los complementos que no tienen que ver con las condiciones laborales y que se consideran extrasalariales, como las dietas o las ayudas al transporte. EFECOM

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 23180535 y otros)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Archivada la causa contra dos ertzainas por uso de material antidisturbios en los Carnavales de Tolosa de 2024

El tribunal ha considerado que la actuación de los agentes cumplió los protocolos, valorando como indispensable y ajustado el empleo de proyectiles, por lo que determina que las lesiones al menor ocurrieron sin responsabilidad directa de los policías

Infobae

La Guardia Civil detuvo a Antxon Alonso, el socio de Cerdán, en la operación en que fue arrestada Leire Díez

Numerosos registros, incautación de documentos clave y vigilancia sobre contratos de organismos estatales marcan la investigación, mientras el juzgado mantiene el secreto de sumario y la Fiscalía refuerza controles anticorrupción, según fuentes de Europa Press

La Guardia Civil detuvo a

Mónica García llama "malditos" a quieres usan el dinero público para su beneficio tras las detenciones del caso Leire

La titular de Sanidad advierte del peligro de generalizar la sospecha de corrupción, reclama sanciones individuales para quienes resulten implicados en el caso Leire y urge a fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en la gestión estatal

Mónica García llama "malditos" a

La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

Las pesquisas analizan movimientos financieros sospechosos entre la empresa y otras entidades, mientras autoridades revisan documentación para determinar si existen vínculos delictivos, sin que, hasta ahora, se hayan producido arrestos ni citaciones a directivos

La Policía registra la aerolínea

El empresario Juan Carlos Barrabés defiende en el Senado haber actuado con "absoluta regularidad" en sus empresas

Juan Carlos Barrabés presentó documentación detallada a la comisión del Senado y negó cualquier relación de sus compañías con delitos investigados, defendiendo la legalidad y la trazabilidad total de los fondos europeos destinados a innovación bajo escrutinio judicial y parlamentario

El empresario Juan Carlos Barrabés
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pesadilla antes de Navidad en

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los pescadores españoles respiran aliviados: la Unión Europea aprueba 143 días de faena para 2026 y no recortará el plazo tras unas duras negociaciones

Las familias españolas pagarán la cena de Navidad más cara de Europa: 82 euros de media, tras subir un 22% este año

La Navidad llega con la cesta más cara en cinco años: los precios de alimentos como el turrón, la cigala o el jamón se disparan hasta un 173%

Elecciones Extremadura 2026: el PSOE centra sus propuestas económicas en el fomento de la industria y las ayudas a los trabajadores

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas