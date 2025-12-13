Espana agencias

La alerta por lluvias suspende actividades y activa servicios de emergencia en Valencia

Guardar

València, 13 dic (EFE).- La alerta roja por fuertes lluvias para este domingo ha llevado a numerosos municipios de Valencia a suspender actividades navideñas, lúdicas o deportivas y ha activado a servicios de emergencia como el Consorcio de Bomberos, que ha reforzado su dispositivo.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, preside mañana una reunión de coordinación con las agencias implicadas en la emergencia ante el episodio de lluvias y tormentas en el Centro de Coordinación de Emergencias a la que asistirá la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

El Ayuntamiento de València ha suspendido todas las actividades municipales al aire libre previstas con motivo de las fiestas navideñas, ha cancelado los exámenes de la bolsa de trabajo para la EMT en la Universitat Politècnica y ha pedido la suspensión de los partidos del Levante UD y Valencia Basket.

El consistorio se ha puesto en contacto con todos los circos de la ciudad para suspender las funciones de mañana en sesiones de mañana y tarde, ha suspendido la autorización para todas las actividades privadas autorizadas por dominio público al aire libre y ha decidido cerrar los museos municipales, teatros municipales, bibliotecas municipales y oficinas turísticas de la ciudad.

Los centros para las personas sin hogar de la ciudad se quedarán abiertos durante todo el día, y recomienda a todas las comisiones falleras de la ciudad la suspensión de los actos o visitas previstas para el domingo.

Se ha reforzado el personal de los servicios de Emergencia y resto de servicios de la ciudad y la vigilancia de los cauces de ríos y barrancos del término municipal, según ha informado el Ayuntamiento.

El Consorcio de Bomberos de Valencia ha reforzado su dispositivo por lluvias hasta los 245 efectivos, entre los refuerzos de una dotación de bomberos más por cada parque principal, cuatro unidades BRIFO (brigadas forestales), la activación de bomberos voluntarios, y más personal en sala de Centro de Comunicaciones y Control y escala de mando.

En otras localidades como Torrent, Paiporta o Picanya, en la zona afectada por la dana de 2024, también se han suspendido las actividades del fin de semana, y en Aldaia se han instalado las compuertas en el barranco de La Saleta. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moore Threads, alternativa china a Nvidia, cae casi un 20 % tras advertir de pérdidas

Tras comunicar una previsión de resultados negativos que podría alcanzar hasta 165 millones de dólares el próximo año, la tecnológica china sufre un desplome bursátil, pese al optimismo generado tras su reciente estreno en el parqué

Infobae

La china JD.com invertirá 3.100 millones de dólares en viviendas asequibles para 'riders'

JD.com anunció el lanzamiento de un programa de acceso a soluciones habitacionales destinado a quienes trabajan como repartidores, sumándose así a la tendencia corporativa de respuesta ante el aumento de controles regulatorios y la presión social que enfrenta el sector

Infobae

Aviso rojo por lluvias en Almería y naranja en Granada para este domingo

Infobae

Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, deja todos sus cargos en plena crisis por las denuncias de acoso

La salida de Javier Izquierdo añade presión a la cúpula socialista, que encara cuestionamientos internos y demandas sociales de transparencia tras una nueva denuncia por presunto acoso sexual, en medio de la inminente publicación de un informe sobre el caso

Javier Izquierdo, miembro de la

La hija de Carmen Pano dijo que Ábalos le ofreció ser su asesora por 5.000 euros: "Que se los meta por donde le quepa"

La investigación judicial sobre la presunta trama de pagos irregulares en torno al círculo de Ábalos revela mensajes que muestran presiones internas, temores legales y rechazo a ofertas laborales vinculadas a la estructura bajo sospecha, según documentos citados por Europa Press

La hija de Carmen Pano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas