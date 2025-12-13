La alerta por lluvias suspende actividades y activa servicios de emergencia en Valencia

València, 13 dic (EFE).- La alerta roja por fuertes lluvias para este domingo ha llevado a numerosos municipios de Valencia a suspender actividades navideñas, lúdicas o deportivas y ha activado a servicios de emergencia como el Consorcio de Bomberos, que ha reforzado su dispositivo.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, preside mañana una reunión de coordinación con las agencias implicadas en la emergencia ante el episodio de lluvias y tormentas en el Centro de Coordinación de Emergencias a la que asistirá la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

El Ayuntamiento de València ha suspendido todas las actividades municipales al aire libre previstas con motivo de las fiestas navideñas, ha cancelado los exámenes de la bolsa de trabajo para la EMT en la Universitat Politècnica y ha pedido la suspensión de los partidos del Levante UD y Valencia Basket.

El consistorio se ha puesto en contacto con todos los circos de la ciudad para suspender las funciones de mañana en sesiones de mañana y tarde, ha suspendido la autorización para todas las actividades privadas autorizadas por dominio público al aire libre y ha decidido cerrar los museos municipales, teatros municipales, bibliotecas municipales y oficinas turísticas de la ciudad.

Los centros para las personas sin hogar de la ciudad se quedarán abiertos durante todo el día, y recomienda a todas las comisiones falleras de la ciudad la suspensión de los actos o visitas previstas para el domingo.

Se ha reforzado el personal de los servicios de Emergencia y resto de servicios de la ciudad y la vigilancia de los cauces de ríos y barrancos del término municipal, según ha informado el Ayuntamiento.

El Consorcio de Bomberos de Valencia ha reforzado su dispositivo por lluvias hasta los 245 efectivos, entre los refuerzos de una dotación de bomberos más por cada parque principal, cuatro unidades BRIFO (brigadas forestales), la activación de bomberos voluntarios, y más personal en sala de Centro de Comunicaciones y Control y escala de mando.

En otras localidades como Torrent, Paiporta o Picanya, en la zona afectada por la dana de 2024, también se han suspendido las actividades del fin de semana, y en Aldaia se han instalado las compuertas en el barranco de La Saleta. EFE