Sumar ve sorprendente la dosificación de detenciones de la UCO y tacha de "electoralista" el Pleno que pide Feijóo

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha mostrado este viernes su sorpresa por la "dosificación" de informes, detenciones y registros que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con supuestos casos de corrupción vinculados al Gobierno y el PSOE y ha tachado de "electoralista" el Pleno del Congreso que ha pedido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para hablar de estos asuntos.

Así lo ha dicho el también portavoz parlamentario de IU en declaraciones en la Cámara, donde ha acudido para saludar a las personas que participan en las Jornadas de Puertas Abiertas de la institución.

Preguntado sobre los registros que se están llevando a cabo en las sedes de Hacienda, Transición Ecológica y Correos en busca de información relativa a la investigación por la que han sido detenidos el expresidente de la SEPI Víctor Fernández y la exmilitante socialista Leire Díez, Santiago ha señalado que se trata de "investigaciones" que se conocen "desde hace tiempo" y que le sorprende que "se dosifiquen tanto" actuaciones que "forman parte de una misma investigación judicial".

EFECTO MEDIÁTICO

"Las investigaciones de la policía judicial son investigaciones que vienen desde hace tiempo; lo normal sería tener un poco más de cuidado con el efecto mediático y centrarse en procurar una buena investigación contundente y explicárnoslo todo de una vez. Si no nos lo explican todo de una vez también es muy difícil que dimensionemos qué es lo que está ocurriendo", ha comentado Santiago.

En este contexto, ha mostrado su deseo de que "se llegue pronto hasta el final" y ha reiterado que "si hay personas que meten mano en la caja hay que ser implacables con todo el peso de la justicia sobre ellos".

También ha vuelto a dejar claro que la línea roja para Sumar sería que existiera algún supuesto de "financiación irregular" del PSOE. "Eso es muy serio, no se puede permitir y cambiaría todo el escenario político", ha dicho, para apuntar a continuación que hasta ahora no hay ningún indicio de eso.

NO A UN PLENO "A LA CARTA"

Sobre la petición de Feijóo de que el presidente, Pedro Sánchez, comparezca la próxima semana en un Pleno monográfico para responder por todos los casos en curso, el diputado de IU se ha mostrado abierto a convocar una sesión, pero hablar de la corrupción "estructural" y no para un Pleno "a la carta" del PP.

Y es que, desde su punto de vista, esta iniciativa del líder 'popular' responde a un interés electoral dada la cercanía de las elecciones extremeñas del 22 de diciembre, porque, en realidad los 'populares' "no tienen ningún interés en combatir la corrupción". Así lo demuestra, a su juicio, que impidieran, junto con PP, Vox y Junts la creación de la agencia anticorrupción planteada por Sumar y que también reclama la Unión Europea.

Además, Santiago ha aprovechado para volver a acusar al PP de "bloquear la Constitución" por negarse a renovar el Tribunal Constitucional. "Feijóo podría explicarnos en ese Pleno si nos va a tener otro cinco años para esta renovación como hizo con la del Consejo General del Poder Judicial", ha deslizado.

