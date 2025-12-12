El Leipzig pierde el ritmo en Berlín y pone en riesgo la segunda plaza de la Bundesliga

Redacción Deportes, 12 dic (EFE).- El RB Leipzig, segundo a ocho puntos del Bayern, cayó este viernes en su visita al Union Berlín (3-1) y ha puesto en riesgo su plaza en la Bundesliga alemana, que podría perder el domingo si el Borussia Dortmund gana en el campo de Friburgo.

En un partido resuelto en la segunda mitad, el Union Berlín se adelantó a los 57 minutos con un gol de Oliver Burke, pero Tidiam Gomis reequilibró el choque sólo tres más tarde.

Ilyas Ansah volvió a adelantar al cuadro berlinés cuatro minutos después y Tim Sharke sentenció en el tiempo añadido para devolver al Union a la senda del triunfo tras dos derrotas seguidas. EFE