El Leipzig pierde el ritmo en Berlín y pone en riesgo la segunda plaza de la Bundesliga

Redacción Deportes, 12 dic (EFE).- El RB Leipzig, segundo a ocho puntos del Bayern, cayó este viernes en su visita al Union Berlín (3-1) y ha puesto en riesgo su plaza en la Bundesliga alemana, que podría perder el domingo si el Borussia Dortmund gana en el campo de Friburgo.
En un partido resuelto en la segunda mitad, el Union Berlín se adelantó a los 57 minutos con un gol de Oliver Burke, pero Tidiam Gomis reequilibró el choque sólo tres más tarde.
Ilyas Ansah volvió a adelantar al cuadro berlinés cuatro minutos después y Tim Sharke sentenció en el tiempo añadido para devolver al Union a la senda del triunfo tras dos derrotas seguidas. EFE
La UCO realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar y realiza una tercera detención en la trama Leire
El juez Antonio Piña tomará en las próximas horas una decisión clave sobre la situación legal de los últimos arrestados en el caso, que investiga irregularidades en adjudicación de contratos estatales vinculadas a una firma bajo sospecha
El Congreso abrirá mañana sus puertas a los ciudadanos y festejará los 40 años de la entrada en la UE con una exposición
Los visitantes podrán explorar por primera vez archivos originales y documentos nunca antes mostrados que narran la transformación institucional de España tras su integración europea, acceder a áreas emblemáticas y descubrir hitos desconocidos del Parlamento durante las Jornadas de Puertas Abiertas
La Guardia Civil realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar en la investigación por la que fue detenida Leire
Agentes revisan oficinas en varias ciudades para obtener material probatorio sobre supuesta corrupción en adjudicaciones estatales vinculadas a Servinabar, presidida por Santos Cerdán, según orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, reporta Europa Press
Peramato toma posesión hoy como fiscal general ante el Supremo
Teresa Peramato asume la dirección del Ministerio Público en medio de fuertes cuestionamientos institucionales tras la condena de su antecesor, con el objetivo de restaurar la confianza, reforzar la legalidad y priorizar la lucha contra la violencia de género
El Senado interroga este jueves al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en el 'caso Begoña Gómez'
Las pesquisas por posibles delitos vinculados al uso de fondos europeos toman impulso con la declaración de Barrabés ante una comisión especial del Senado, en medio de crecientes dudas sobre la gestión y adjudicación de contratos públicos relacionados con la UCM
