Doce detenidos en Melilla por celebrar uniones de hecho para obtener la residencia

Melilla, 12 dic (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Melilla a doce personas como supuestas autoras de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por la celebración, en notarías de Barcelona, de uniones ficticias de pareja de hecho para obtener de manera fraudulenta autorizaciones de residencia en España para ciudadanos de origen marroquí.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha detallado que en la operación Octopus que lleva la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) se encuentran implicadas otras 47 personas que, al encontrarse en paradero desconocido, se les ha cursado órdenes de búsqueda y detención.

La investigación se remonta al mes de mayo, cuando la Policía supo de varias uniones de pareja de hecho de conveniencia en las que participaban una asesora administrativa y dos abogados que se encargaban de la preparación y presentación de los expedientes y solicitudes.

Las personas con nacionalidad comunitaria eran captadas en Melilla, Santa Cruz de Tenerife y Málaga, si bien, según la Policía, puesto que los extranjeros que pretendían su regularización residían en otras provincias, los trámites se realizaban en notarías de sus lugares de residencia, principalmente en Barcelona.

Las personas que se prestaban a los enlaces ficticios cobraban alrededor de 2.000 euros y los 15 falsos testigos que participaron unos 500 euros, quedando el resto para los mencionados facilitadores y gestores, ascendiendo el importe total del pago por parte los interesados a cantidades que oscilan entre los 10.000 y 12.000 euros.

Los agentes constataron elementos de falsedad documental tanto en los documentos notariales que autorizaban las uniones como en contratos de arrendamiento y altas padronales en domicilios de Cataluña.

Esta operación se enmarca dentro de la lucha que realiza la Brigada de Extranjería contra la inmigración irregular, en este caso desde la perspectiva de las regularizaciones fraudulentas mediante obtención de autorizaciones de residencia en base a enlaces matrimoniales o uniones de hecho ficticios.

Esta modalidad de inmigración y fraude se aborda desde una óptica preventiva para la detección de enlaces matrimoniales falsos para la obtención de papeles de residencia, y por el inicio de investigaciones por parte de la UCRIF en el caso de extranjeros que ya hubieran obtenido dichas autorizaciones y sobre los que existan indicios de falsedad, todo ello en estrecha colaboración con la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Barcelona. EFE

