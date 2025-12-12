Competencia autoriza a Atrys la venta de la división de riesgos laborales a Echevarne

Madrid, 12 dic (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la venta del 100 % de Aspy, la división de riesgos laborales de Atrys, al Grupo Echevarne, acordada el pasado 4 de noviembre por 145 millones de euros.

El contrato de compraventa contemplaba, además, un pago contingente de hasta 5 millones en caso de que el comprador transmitiese el activo a un tercero dentro del año siguiente al cierre por un importe superior al acordado.

También se hizo constar que el cierre de la operación quedaba sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, entre ellas, la citada obtención de la autorización de la CNMC, que este viernes Atrys ha comunicado al regulador bursátil Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El cierre definitivo de la operación se estima para el primer trimestre de 2026.

Atrys ha informado además a la CNMV de que esta desinversión de su área de prevención le permitirá concentrar recursos en sus negocios principales de diagnóstico y tratamiento médico de precisión; así como reforzar su solidez financiera y acelerar el crecimiento orgánico. EFECOM