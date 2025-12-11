Podemos critica que el PSOE tiene un "problema de machismo" con su gestión en los casos de acoso en sus filas

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el PSOE tiene un "problema de machismo" a tenor de cómo ha gestionado los casos de acoso sexual en sus filas, como las denuncias de mujeres contra el exasesor en Moncloa Francisco Salazar o del expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Belarra ha exhortado a salir de la situación en la que el Gobierno "ha decidido meter el feminismo en un cajón" y que, visto como se ha gestionado estas denuncias, entiende "mucho mejor qué quería decir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que tenía amigos de "40 y 50 años incómodos con las políticas" de la exministra Irene Montero.

"Es evidente que tienen un problema de machismo muy serio y que no han aplicado correctamente el protocolo y, por tanto, estamos en un momento en el que el PSOE tiene que dejar paso a fuerzas verdaderamente feministas que puedan llevar adelante los avances feministas que quieren las españolas y los españoles", ha exclamado la dirigente 'morada'.

Aparte, ha subrayado que el "feminismo no es un pin de quita y pon", sino "algo que tienes que defender cuando es fácil hacerlo y queda bonito", pero sobre todo en momentos difíciles que implica "apartar a compañeros".