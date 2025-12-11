La Guardia Civil detuvo a Antxon Alonso, el socio de Cerdán, en la operación en que fue arrestada Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo este miércoles a Antxon Alonso, el socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la misma operación en la que también fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press además que, este mismo jueves, los agentes están practicando registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que --según las pesquisas de la UCO-- está vinculada a Cerdán.

Las citadas fuentes han añadido que no hay previstos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado.

Cabe recordar que los detenidos pueden pasar a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas, por lo que deberán comparecer ante la Audiencia Nacional entre este jueves y el sábado. Será entonces cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, decida si les envía a prisión provisional o si les deja en libertad con o sin medidas cautelares.

Los registros y las detenciones forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del juez, en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario y que ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.