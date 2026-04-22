López del Hierro, exmarido de Cospedal, citado como testigo en el juicio de Kitchen

Madrid, 22 abr (EFE).- El empresario Ignacio López del Hierro, exmarido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, está citado este miércoles a declarar como testigo en el juicio de Kitchen, la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, por la que llegó a estar imputado, aunque después se sobreseyó el caso en su contra.

López del Hierro es el último de los testigos citados este miércoles en la Audiencia Nacional, en un juicio en el que están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, junto a ocho acusados más, por una operación orquestada presuntamente en 2013 para sustraer información que pudiera ser comprometedora para el PP, cuando se investigaban el caso Gürtel y la caja B.

López del Hierro era, según declaró el inspector jefe de Asuntos Internos que ha investigado al excomisario José Manuel Villarejo, una de las personas a las que reportaba el exagente, junto con su entonces esposa María Dolores de Cospedal. El excomisario le daba el mote de 'El Polla'.

Sin embargo, en este juicio no se analiza una posible conexión política con el Partido Popular de esta trama presuntamente orquestada desde el Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, pese a que la Fiscalía Anticorrupción insistió en imputar a la ex secretaria general del PP y a su exmarido durante la fase de instrucción.

En su declaración como imputado, en junio de 2021, López del Hierro negó haber contratado a Villarejo, pese a haberle dicho "por cortesía" en algún momento, según consta en una grabación, que le iba a encargar "trabajos puntuales".

El juez instructor Manuel García Castellón le imputó porque sospechaba que podía estar involucrado en la captación del exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente policial, pero finalmente sobreseyó la causa en su contra al considerar débiles las razones para justificar su incriminación, una decisión que avaló la Sala de lo Penal.

También está citado como testigo Javier Iglesias, un abogado vinculado con el PP al que este lunes, en su declaración como testigo, el extesorero del PP Luis Bárcenas acusó de haberle ofrecido 500.000 euros a cambio de que falseara sus papeles sobre la contabilidad "extracontable", en B, del PP.

Bárcenas sostuvo además que este letrado, "enviado por el PP", le visitó en la cárcel de Soto del Real para amenazarle con que su mujer, Rosalía Iglesias, entraría en prisión si él declaraba en la fase de instrucción del caso Gürtel en julio de 2013.

En la novena sesión del juicio, también está citado a declarar como testigo el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, 'El Albondiguilla', condenado por el caso Gürtel y a quien Villarejo avisó del comienzo de las investigaciones de Gürtel y le propuso una estrategia ante la imputación de Bárcenas, según apunta un audio intervenido a excomisario.

También está citado Adrián de la Joya, socio de Villarejo en uno de sus proyectos e imputado en una pieza del caso Tándem, un policía que dijo haber realizado seguimientos a la familia de Bárcenas o Pedro Agudo, quien fuese jefe de gabinete del director general de la Policía en 2013 Ignacio Cosidó, quien a su vez se desvinculó ya de la trama.

El jefe de Seguridad del PP que supuestamente puso en contacto a Bárcenas con el chófer Sergio Ríos y José García Losada, máximo responsable de la Comisaría General de Policía Judicial entre julio de 2012 y el 18 de octubre de 2013, completan el plantel de testigos citados este miércoles. EFE