Espana agencias

El CIS ultima su primera encuesta tras la encarcelación de Ábalos, los casos de acoso en el PSOE y la condena al fiscal

La inminente publicación del barómetro nacional de diciembre, tras semanas dominadas por escándalos y tensiones partidistas, genera expectación en los círculos políticos y sociales ante las posibles variaciones en la percepción ciudadana y la intención de voto

El periodo de recopilación de datos para el barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) coincidió con la reactivación del caso que involucra al exasesor de Moncloa, Francisco Salazar, quien fue denunciado en julio por acoso sexual a través de un canal interno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Este hecho motivó al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reconocer deficiencias en el manejo interno de la denuncia, lo que generó protestas por parte de mujeres dentro del partido, de acuerdo con lo informado por el medio de origen. En este contexto, el CIS se dispone a publicar el viernes su primera encuesta de opinión tras una secuencia de sucesos que han impactado la vida política nacional.

Según detalló la fuente original, el inicio de los trabajos de campo del CIS de diciembre se produjo en paralelo a la presentación de una serie de iniciativas gubernamentales impulsadas por Pedro Sánchez, que buscaban satisfacer demandas de Junts para allanar el terreno de entendimiento con la formación liderada por Carles Puigdemont. No obstante, hasta el momento esos movimientos no produjeron avances tangibles. El contexto para la publicación del barómetro se define así por episodios que han sacudido tanto a las instituciones como a los partidos políticos.

El medio consignó que esta encuesta será la primera después de la entrada en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, hecho que ocurrió el 27 de noviembre y marcó tanto la agenda informativa como las estrategias políticas del momento. Ese mismo día, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tomó la iniciativa de buscar la implicación del sector empresarial catalán para sumar presión sobre Junts y favorecer el apoyo a una moción de censura contra el Gobierno, según reportó la fuente. Además, Feijóo impulsó la convocatoria de una concentración ciudadana en Madrid con el objetivo de expresar el rechazo al Ejecutivo.

En las mismas jornadas, el debate público continuó enfocado en la gestión de la depresión aislada en niveles altos (dana) de 2024. Paralelamente, Juanfran Pérez Llorca, del Partido Popular, fue investido como presidente de la Generalitat Valenciana gracias al respaldo de Vox, lo que le permitió relevar a Carlos Mazón en el cargo.

De acuerdo con el medio que proporciona la información original, durante la recopilación de datos del CIS de diciembre, se produjo también la difusión de la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo emitió esa sentencia el 20 de noviembre, en una fecha que coincidió con el cincuentenario de la muerte de Francisco Franco. Sin embargo, no fue hasta el 25 de noviembre cuando se hizo público el fallo que detallaba que García Ortiz, o alguna persona de su entorno directo con su conocimiento, filtró un correo electrónico remitido por el letrado Alberto González Amador a la Fiscalía. Dicho correo proponía admitir dos delitos fiscales para evitar el ingreso en prisión, lo que implicó directamente al círculo de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La filtración desencadenó la condena y la inhabilitación de García Ortiz, generando un nuevo episodio de crisis institucional, según publicó la misma fuente.

El periodo también estuvo marcado por el aumento de denuncias de acoso sexual en el seno del PSOE, según publicó el medio original. Además del caso de Francisco Salazar, se presentó una acusación similar contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, por parte de una edil socialista de ese municipio andaluz. La reacción de la dirección socialista fue la suspensión de militancia y la apertura de un expediente disciplinario, añadió el medio de referencia.

Junto a estos acontecimientos, el CIS dará a conocer el viernes los datos de su barómetro correspondiente al mes de diciembre, cuyos resultados se esperan con especial atención en los círculos políticos por tratarse del primer respaldo de opinión tras una concatenación de escándalos judiciales y crisis internas en distintos partidos. El anterior barómetro, publicado en noviembre, ya mostró alteraciones relevantes en las estimaciones de voto de las principales fuerzas políticas. Según publicó el medio citado, el PSOE descendió hasta un 32,6% de apoyo, aunque se mantuvo a una distancia de 10,2 puntos sobre el Partido Popular, que experimentó un crecimiento conjunto con Vox. El PP alcanzó un 22,4% de respaldo, mientras Vox, con tres meses consecutivos de subida, tocó el 18,8%. La formación Se Acabó la Fiesta (SALF), que lidera el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, retrocedió hasta el 0,6%, quedando superada por todas las formaciones parlamentarias autonómicas. Por otro lado, Sumar prolongó su tendencia descendente hasta el 7,1% y Podemos disminuyó al 4%, como señaló el medio de origen.

Según consignó el medio, estos movimientos reflejan un escenario político influido por la multiplicación de investigaciones judiciales, la gestión interna de los partidos y la necesidad de construir alianzas de gobernabilidad. El medio explicó que la publicación del barómetro ofrecerá elementos para analizar cómo los acontecimientos recientes han influido en la percepción ciudadana, así como en la posible evolución de la intención de voto. Se aguarda que los resultados dibujen el impacto que han tenido las tensiones internas, los procesos judiciales y los intentos de acercamiento entre partidos en la actitud de la ciudadanía frente a los principales actores políticos del país.

