Urtasun reclama al PSOE que actúe con "contundencia" ante los presuntos casos de acoso sexual en sus filas

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado al PSOE que actúe con "contundencia" en los casos internos de machismo y acoso sexual, tras desvelarse este miércoles que el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha sido denunciado por presunto acoso sexual a varias compañeras del PSOE, hecho público anoche en el programa de Cuatro 'Código 10', y tras el llamado 'caso Salazar'.

De esta forma, ha señalado este miércoles en declaraciones a los medios en el Congreso que todas las organizaciones políticas tienen la "obligación" cuando hay estos casos de "escuchar y poner en el centro a las víctimas", así como acompañarlas en todas las decisiones que quieran tomar.

También ha incidido el titular de Cultura en la necesidad de disponer, ante casos de presunto acoso sexual, de "protocolos claros de actuación" en todas las organizaciones.

"Le pedimos no solo al PSOE, sino a cualquier organización y administración que vea casos de este tipo, que actúe con toda la contundencia", ha ahondado Urtasun, quien ha reivindicado que una de sus primeras medidas cuando asumió el Ministerio fue poner en marcha una unidad para la atención de víctimas de violencia machista en el mundo de la cultura.

