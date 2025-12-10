Espana agencias

Tomé dimitirá como presidente de la Diputación de Lugo y dejará sus cargos en el PSdeG tras las denuncias por acoso

El alcalde de Monforte, José Tomé, presentará su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y dejará sus cargos en el Partido Socialista de Galicia tras las denuncias por acoso, según han trasladado fuentes consultadas por Europa Press.

El hasta ahora secretario xeral del PSOE en la provincia de Lugo comunicará su renuncia a estos cargos en la comparecencia que ofrecerá a los medios a las 17,00 horas en Monforte, en la que desvelará qué decisión adopta sobre esta alcaldía.

Todo ello a raíz de trascender denuncias de mujeres contra él por "comportamientos machistas", unos hechos que fueron avanzados por el programa Código 10 del canal de televisión 'Cuatro' en la noche del martes.

