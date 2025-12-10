Montero afirma "tolerancia cero" del PSOE con casos como los de Salazar y Tomé mientras apunta la "hipocresía" del PP

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) supo de la denuncia anónima relacionada con el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, apenas 24 horas antes de que se hiciera pública, y que el partido activó de inmediato los procedimientos internos previstos en su protocolo de actuación. Según consignó el medio, la dirigente defendió la eficacia y velocidad de estos procedimientos, argumentando que permiten que cualquier persona que desee denunciar pueda hacerlo bajo condiciones seguras que resguardan su integridad, y recalcó que las medidas se aplican siempre con el objetivo de esclarecer si existen fundamentos suficientes para adoptar decisiones incluso antes de que concluyan los informes internos.

De acuerdo con lo publicado, Montero aprovechó su comparecencia en Bruselas para subrayar que el PSOE ha desarrollado protocolos pioneros orientados a proteger a las potenciales víctimas de violencia o acoso dentro del partido, extendiendo esa protección tanto al entorno profesional como a la vida orgánica interna. La vicepresidenta afirmó que estas herramientas proporcionan un espacio seguro a quienes deciden presentar denuncias y destacó la independencia de la comisión encargada de gestionar estos procedimientos.

En referencia a otros casos recientes, Montero expuso que el partido ha respondido con “tolerancia cero” en situaciones donde hayan surgido indicios sólidos, citando el ejemplo de Francisco Salazar, ex alto cargo de Moncloa y militante socialista, y el del propio Tomé. Indicó que la consistencia con la que se actúa refleja un compromiso institucional y remarcó que las decisiones de pedir responsabilidades políticas a los investigados pueden tomarse aún antes de finalizar todos los informes, siempre que los indicios así lo aconsejen. Según detalló el medio, Montero declaró que espera recibir el informe de la comisión antiacoso respecto al caso Salazar “en los próximos días” y reiteró la objetividad que caracteriza la actuación de este órgano independiente.

En el mismo marco, la vicepresidenta cuestionó la postura del Partido Popular (PP) sobre la gestión de casos de naturaleza similar. Denunció lo que calificó como “hipocresía” del PP al exigir responsabilidades políticas al PSOE, mientras no aplicaría los mismos estándares a sus propios integrantes. Como argumento, Montero mencionó el caso del alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, señalando que el PP no habría solicitado la renuncia al acta de senador tras los señalamientos que lo rodean. Montero señaló esta disparidad para subrayar la diferencia entre el compromiso asumido por los socialistas y lo que denominó falta de acción en el PP ante problemas similares.

El medio indicó que las críticas de la ministra incluyeron al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien acusó de evitar responsabilidades y de haber respondido con evasivas tras escándalos recientes, remitiéndose a declaraciones como “nadie me coge el teléfono al otro lado” para describir la falta de comunicación y decisión en el tratamiento de estos asuntos. Montero puso en duda si el alcalde de Algeciras ofrecerá explicaciones públicas y vinculó la actitud de Moreno con la utilizada en respuestas a otros episodios de corrupción.

Durante el acto que tuvo lugar en Bruselas, en el que también participaron Juanma Moreno y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados —quienes acudieron en apoyo de la candidatura de Málaga para albergar la nueva sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA)—, Montero renovó su declaración del principio de “tolerancia cero” del PSOE frente a todas las formas de violencia de género y de acoso sexual. Insistió en la trascendencia de contar con procedimientos claros, equipos independientes y entornos seguros para que las víctimas encuentren el respaldo necesario, según publicó el medio.

De acuerdo con la misma fuente, Montero explicó que el diseño de los protocolos actuales tiene el objetivo explícito de proteger a las mujeres y combatir cualquier manifestación de violencia de género en las filas socialistas. También indicó que estas medidas se implementan desde el momento en que surgen indicios, y que la función de la comisión antiacoso resulta fundamental para garantizar el respeto al debido proceso y la objetividad. Además, estableció una diferencia entre la actuación socialista y lo que definió como una ausencia de compromiso y desatención del PP en materia de prevención y respuesta ante las denuncias de violencia contra las mujeres. Según expuso, el PP negaría la existencia de la violencia de género y pondría en cuestión la labor de organismos especializados, a los que habría calificado como “chiringuitos”.

Al referirse de nuevo a los casos recientes, especialmente los de Salazar y Tomé, Montero enfatizó la necesidad de enfocar cada denuncia bajo los criterios de gravedad y conforme al protocolo aprobado, señalando la importancia de conceder el tiempo necesario para que las investigaciones realicen su labor y permitan descubrir con precisión la veracidad de las acusaciones. Reiteró que las investigaciones deben discurrir bajo el principio de garantías y en estricto apego a la objetividad que demanda el marco institucional del PSOE, según recogió el medio.