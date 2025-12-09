Espana agencias

Más Madrid pedirá a la Fiscalía investigar la gestión del Hospital de Torrejón y avanza que Sanidad también denunciará

La diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha asegurado este martes que su formación reclamará a la Fiscalía que investigue un presunto delito de lesiones a pacientes en la gestión del Hospital de Torrejón y también ha avanzado que el Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, prepara otra denuncia ante el Ministerio Público.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Sidi ha enfatizado que los audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, sobre posibles instrucciones para priorizar pacientes y pruebas económicamente rentables revela un presunto delito contra la salud pública, que debe ser investigado para depurar responsabilidades tanto a la empresa adjudicataria como al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Bajo su criterio, este caso indica no solo "mala gestión" sino una posible conducta delictiva y ha cargado contra el modelo sanitario de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que solo ha imitado el sistema de "desguazar" la sanidad pública con "puertas giratorias y opacidad" que ya inició la exmandataria Esperanza Aguirre.

De hecho, ha lanzado que si se sigue el "rastro del dinero" de los contratos públicos con grupos sanitarios privados se llega también a la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador.

Por otro lado, Sidi ha subrayado que su formación también aspira a impulsar una subcomisión de estudio en el Congreso que permita fiscalizar el impacto en la calidad asistencial del modelo de gestión externalizado en el sistema sanitario público, en especial las concesiones otorgadas a grupos como Quirón y Ribera Salud.

Junto a su compañera y también diputada Alda Recas, quieren que se active este órgano parlamentario para revisar el modelo de gestión externalizada no solo en la sanidad madrileña, sino también en el conjunto del país.

Con ello, pretenden aportar transparencia sobre el uso de fondos públicos por parte de las compañías adjudicatarias y que se especifique el impacto de la privatización en la calidad asistencial del sistema de salud público.

Así, su objetivo es que gran parte de los trabajos se centren en lo ocurrido en el Hospital de Torrejón y otras concesiones a Ribera Salud o Quirón, que sirva por ejemplo para evaluar la repercusión de la gestión privatizada de centros públicos en otras comunidades autónomas.

SOLICITA QUE LA COMUNIDAD APORTE DATOS AL CONGRESO

Por otro lado, Más Madrid ha reclamado al Gobierno de Ayuso que entregue en el Congreso un informe exhaustivo sobre los fondos públicos que concede al grupo Ribera Salud para la gestión del Hospital de Torrejón.

Sidi ha criticado que existe un caso de "economía cicurlar vicidada" en el caso de la Comunidad de Madrid al sostener que la auditoría sobre la gestión de este centro sanitario la hará también una empresa privada. De esta forma, ha defendido que esta solicitud permitirá que se rindan cuenta de este modelo privatizado a los representantes públicos.

