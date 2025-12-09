Espana agencias

Bernabé afirma que el PP no cuenta con "ninguna clase de protocolo" por acoso machista y afea a Llorca sus "lecciones"

En València, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, urgió al Partido Popular a implantar mecanismos eficaces contra conductas de violencia machista, tras acusar a los populares de carecer de soluciones ante este tipo de casos internos

Durante el encuentro realizado en València y recogido por Europa Press, Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, asumió de forma personal el compromiso de reforzar los protocolos internos destinados a detectar posibles casos de acoso dentro de su formación política. En ese contexto, planteó como prioridad la necesidad de que todos los partidos cuenten con mecanismos eficaces de prevención y actuación frente a conductas de violencia machista en sus estructuras. Esta exigencia se dirigió especialmente al Partido Popular, formación a la que reclamó el establecimiento de un protocolo específico, al considerar que actualmente carecen de cualquier procedimiento interno para atender este tipo de situaciones.

Según informó Europa Press, la intervención de Bernabé se produjo en respuesta a las críticas vertidas por el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca. El dirigente popular cuestionó en un acto la reacción del PSOE ante el caso del exasesor gubernamental y exmilitante Francisco Salazar, sobre quien recaen señalamientos por presunto acoso machista. Pérez Llorca acusó a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, así como a la propia Bernabé, de presuntamente encubrir los hechos atribuidos a Salazar, al tiempo que calificó de “grave” dicha actitud. El presidente autonómico añadió que, a su juicio, resulta preocupante observar la presencia constante de dirigentes valencianos en los escándalos internos que afectan al socialismo español, según detalló Europa Press.

En su réplica, Pilar Bernabé defendió la posición de su partido asegurando que el PSOE adoptó medidas inmediatas tras recibir las primeras informaciones sobre el caso Salazar en julio, apartando a Francisco Salazar de cualquier responsabilidad dentro de la organización. La dirigente subrayó que el partido actuó de nuevo cuando surgieron datos adicionales en torno al mismo asunto, activando los procedimientos recogidos en sus protocolos internos. Europa Press recogió que Bernabé resaltó la importancia del rigor y de la defensa de las mujeres en la línea de actuación del Partido Socialista, mensaje que trasladó también en un comunicado posterior.

La secretaria de Igualdad defendió que el PSOE es la única formación política en España que dispone de un procedimiento específico para abordar casos de acoso en el seno de la organización, como publicó Europa Press. En ese sentido, reclamó públicamente al Partido Popular y al resto de agrupaciones políticas que implementen mecanismos similares. La dirigente socialista afirmó: “En el PSOE estamos hablando del protocolo porque lo tenemos, pero el que no lo tiene, desde luego, no puede hablar de ello. Exigimos al resto de partidos que hagan lo mismo”.

Europa Press destacó que, según el relato proporcionado por Bernabé, el partido ha puesto en marcha su protocolo interno cada vez que se han conocido nuevos elementos en los casos bajo investigación. Diversos integrantes de la formación consultados por Europa Press señalaron que la existencia de un protocolo de actuación propio permite responder de forma ágil y diferenciada frente a este tipo de situaciones, diferencia que consideran relevante frente a partidos que, a su entender, no disponen de tales instrumentos.

El debate sobre la gestión de los casos de acoso se produce en un contexto de enfrentamiento político entre el PSOE y el PP en la Comunitat Valenciana, según explicó Europa Press. Los intercambios públicos entre ambas formaciones se centraron tanto en la actuación ante las denuncias concretas como en el impacto que las medidas adoptadas tienen en la percepción pública y en la confianza de la ciudadanía respecto a los partidos.

A lo largo de su intervención, Bernabé insistió en que resulta imprescindible que el resto de partidos adopten y apliquen protocolos de prevención y detección ante el acoso, remarcando que, a su juicio, no resulta posible debatir sobre la eficacia de tales herramientas cuando no se cuenta con ellas. Su mensaje, según puntualizó Europa Press, se dirigió primordialmente al Partido Popular, a quien urgió a desarrollar mecanismos que ofrezcan respuestas claras y fiables para proteger a potenciales víctimas dentro de su estructura.

El caso Salazar y las críticas cruzadas entre los principales partidos han impulsado la discusión sobre la existencia y la aplicación de protocolos internos para afrontar el acoso machista en el marco de la política, según informó Europa Press. La postura de la secretaria de Igualdad del PSOE pone el foco en la necesidad de medidas concretas y normalizadas en todas las formaciones, con la finalidad de garantizar la protección y el acompañamiento de quienes denuncien conductas de este tipo en el entorno partidario.

