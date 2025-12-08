Espana agencias

La Justicia británica da luz verde a la ampliación del aeropuerto londinense de Luton

Un fallo de la magistrada Beverley Lang respaldó la decisión del Gobierno laborista sobre el aumento de capacidad en Luton y rechazó el recurso presentado por un colectivo vecinal, que alegaba impacto ambiental insuficientemente evaluado

El dictamen de la magistrada Beverley Lang determinó que el recurso presentado por la Asociación de Luton y Distrito para el Control del Ruido de Aeronaves (LADACAN) no identificó ningún error jurídico en el procedimiento, eliminando así una de las principales trabas judiciales para el proyecto de ampliación del aeropuerto de Luton, al norte de Londres. De acuerdo con EFECOM, este pronunciamiento respalda la decisión previa del Gobierno laborista, que dio luz verde a un plan que prevé un incremento considerable de la capacidad del aeropuerto, actualmente gestionado mayoritariamente por la empresa española Aena.

La jueza Lang ratificó la autorización otorgada en abril por la ministra de Transporte, Heidi Alexander, para expandir las instalaciones de Luton. Según publicó EFECOM, los argumentos de LADACAN, que sostenían en una vista realizada en noviembre que la evaluación ambiental había omitido de manera indebida las emisiones de gases efecto invernadero de los vuelos entrantes, no resultaron convincentes para el tribunal. La resolución judicial concluyó que la actuación del Gobierno se había ajustado a la legislación vigente.

El proyecto prevé un impulso relevante en la infraestructura del aeropuerto londinense, aumentando su capacidad de los cerca de 19 millones de pasajeros actuales hasta alcanzar los 32 millones a mediados de la década de 2040. EFECOM detalló que esto permitirá gestionar hasta 77.000 operaciones de vuelo adicionales por año con respecto a las cifras de 2024. Además, las obras contemplan la construcción de una segunda terminal y el desarrollo de mejoras en los accesos por tierra al aeropuerto.

El consorcio gestor del aeropuerto, Operaciones del Aeropuerto de Londres-Luton S.A., está liderado por Aena, que dispone del 51% de participación. Según consignó EFECOM, Aena planea ejecutar las obras proyectadas y busca prorrogar la concesión de la gestión aeroportuaria más allá de 2032. Las expectativas económicas asociadas a la expansión son significativas: el consejero delegado del aeropuerto, Alberto Martín, estimó que se podrían generar hasta 1.500 millones de libras (más de 1.700 millones de euros) anuales de valor económico y la creación de 11.000 nuevos empleos hasta el año 2043. El mismo directivo subrayó la colaboración con Luton Rising y el Ayuntamiento de Luton para definir cómo la asociación público-privada contribuirá a concretar la expansión en el menor plazo posible, según informó el medio.

En cuanto al impacto ambiental, EFECOM indicó que la postura gubernamental se mantiene firme en respaldar únicamente las ampliaciones aeroportuarias que respeten los compromisos climáticos y medioambientales del Reino Unido. Un portavoz de Transportes citado por el medio celebró la validación judicial, asegurando que la política oficial acostumbra a apoyar esos proyectos siempre que se ajusten a dichos objetivos nacionales.

A pesar del fallo, LADACAN manifestó su intención de explorar un eventual recurso, advirtiendo que la decisión judicial podría establecer un precedente para otros proyectos de expansión aeroportuaria que se promuevan en el futuro. La asociación vecinal ha mantenido una postura de vigilancia y oposición ante el posible incremento de vuelos y sus consecuencias para el entorno local, según reportó EFECOM.

El trámite de expansión de Luton ha atravesado múltiples etapas administrativas, acompañadas de resistencias por parte de la comunidad local y colectivos medioambientales. La resolución judicial del Tribunal Superior permite a los promotores del aeropuerto avanzar con los preparativos para las obras, que forman parte de la estrategia de Aena para asegurar la extensión de su presencia en el Reino Unido y consolidar los beneficios económicos derivados de la gestión de infraestructuras aeroportuarias de gran volumen de pasajeros. EFECOM enfatizó que el desenlace de este proceso judicial supone una señal relevante para futuras iniciativas de desarrollo aeroportuario dentro del contexto británico.

