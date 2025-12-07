Espana agencias

Daniel Noboa participa en la apertura oficial de la embajada de Ecuador en Emiratos Árabes

Quito, 7 dic (EFECOM).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participó este domingo en la apertura oficial de la Embajada de su país en Emiratos Árabes Unidos (EAU), uno de los hitos de su gira internacional, que comenzó en España y lo llevará también a Noruega.

Este logro evidencia las excelentes relaciones diplomáticas entre ambos países, al tiempo que impulsa robustos vínculos políticos, económicos, comerciales y de cooperación bilateral, indicó la Presidencia en un comunicado difundido en Quito.

En esta actividad, Noboa compartió con la comunidad ecuatoriana residente en EAU y ratificó el trabajo permanente de su administración por catapultar al Ecuador internacionalmente, reza el escrito.

Del mismo modo, hizo hincapié en la amistad que une a ambos países, que comparten metas conjuntas, entre ellas, la lucha contra la inseguridad.

"Este es el Nuevo Ecuador, abierto a las oportunidades de cooperación y crecimiento mutuo", recalcó Noboa.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, realzó la apertura de EAU con Ecuador a lo largo de esta gira y la perspectiva de trabajo mancomunado para el crecimiento de los pueblos.

Asimismo reafirmó la intención de Noboa "de tener un pedacito más de Ecuador en el mundo".

 

¿Oficina comercial en 2026?

Noboa se reunió con Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, uno de los centros neurálgicos del comercio, la logística, la innovación y la conectividad global.

El diálogo entre las autoridades se concentró en el deseo de Ecuador de abrir una oficina comercial para 2026 en Dubái con el objetivo de desarrollar más los vínculos entre los dos países e integrar a la nación en las cadenas globales de suministro que Dubái lidera.

Noboa hizo hincapié en que el Memorando de Entendimiento (MOU) suscrito el sábado entre el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ecuador, la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador y Dubái Chambers ampliará la cooperación en materia de inteligencia artificial, ciencia y tecnología de última generación. EFECOM

