Espana agencias

Sánchez insta a cumplir la Constitución: "Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social"

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que cumplir con la Constitución "es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente".

"Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia. ¡Feliz Día de la Constitución!", ha señalado este sábado Sánchez en una publicación en X.

El líder del Ejecutivo asistirá este sábado al acto institucional por el Día de la Constitución que se celebrará en el Congreso de los Diputados.

La Cortes Generales celebrarán el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 en un clima de crispación política y con el 'plante' de más de la mitad de los grupos parlamentarios, entre ellos los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Salón de Pasos Perdidos será el escenario del acto institucional con motivo del aniversario de la Carta Magna en un año marcado por la celebración de los 50 años de las muerte del dictador Francisco Franco y la restauración de la Monarquía.

Pero sobre todo un año en el que la tensión y la crispación han marcado el curso político y jurídico, con socialistas y 'populares' principalmente enfrentados por diversos asuntos, entre ellos los casos de corrupción que rodean al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, el 'caso Koldo' ha provocado, de entrada, la prisión provisional para los dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aún diputado del Grupo Mixto, y Santos Cerdán --ahora está en libertad--, así como del exasesor de Ábalos, Koldo García.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tribunal de los Pueblos documenta la "complicidad" de España con el genocidio en Palestina

Infobae

El talento internacional se sienta al piano en el certamen de Campillos (Málaga)

Infobae

Felipe VI celebra el 47 aniversario de la Constitución y recuerda sus primeros artículos

Infobae

España busca el consuelo del tercer puesto en Filipinas ante Argentina

Infobae

El Congreso debatirá la regulación de las hipotecas que no explicitan el pago de intereses

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La mitad de los que

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”