Manuela Carmena: "La mentira puede acabar con la democracia"

Durante su encuentro con estudiantes en la Universidad de La Laguna, Manuela Carmena destacó la relevancia de que la juventud participe directamente en la vida parlamentaria, animando a que presenten iniciativas y propuestas que respondan a los intereses generales de la población. De acuerdo con Europa Press, la exalcaldesa de Madrid defendió la necesidad de renovar la implicación ciudadana como vía para proteger los sistemas democráticos, especialmente ante lo que considera una amenaza real: la falsedad en la esfera pública.

Según publicó Europa Press, Carmena señaló que la verdad constituye un fundamento imprescindible para la democracia, incluso por encima de la libertad de expresión, al afirmar que “la mentira puede acabar con la democracia”. En el marco del ciclo “Para la libertad: España después de 1975”, que celebró los 50 años del fallecimiento de Francisco Franco y la transición democrática española, Carmena alertó sobre cómo el deterioro institucional puede verse agravado por la prevalencia de discursos falsos o polarizados. La abogada y activista insistió en que la democracia, lejos de ser inmutable, demanda vigilancia y defensa activa, ya que “no es un paisaje, sino una institución humana”.

Durante su intervención, la también jueza expresó su preocupación ante el ambiente actual en el que la democracia parecería acorralada por insultos y posiciones cada vez más polarizadas. Carmena advirtió sobre el riesgo de que la oposición imposibilite que los gobiernos desarrollen su labor, según detalló Europa Press. Reiteró la importancia de que la verdad prevalezca en la actividad política, recordando palabras del fiscal general del Estado, y cuestionó la funcionalidad de los actuales debates en el Congreso de los Diputados y el Senado, preguntándose si realmente contribuyen a fortalecer la democracia.

Frente a estas inquietudes, Carmena consideró imprescindible activar nuevas estrategias que involucren de manera más directa a la ciudadanía, especialmente a segmentos jóvenes. Según Europa Press, subrayó la importancia de que las nuevas generaciones planteen sus proyectos y propongan soluciones innovadoras para responder a las necesidades colectivas. Mencionó que tanto la memoria histórica como la reflexión sobre los procesos democráticos resultan relevantes, pero enfatizó que el presente exige que los jóvenes asuman un rol protagónico en la defensa de la democracia.

En cuanto al papel de las instituciones educativas, Carmena sostuvo que el cambio social debería impulsarse desde la universidad pública, la cual, en palabras suyas, debe transformarse en un verdadero laboratorio de innovación normativa. Propuso que las facultades de Derecho funcionen como laboratorios legales y clínicas jurídicas abiertas a la comunidad, donde la ciudadanía exponga sus problemas y participe en la generación de nuevas leyes. Según informó Europa Press, Carmena resaltó que estas reformas permitirían acercar la universidad a la sociedad, fortaleciendo así la calidad democrática.

La visita de Carmena a la Universidad de La Laguna incluyó una sesión de diálogo con los estudiantes, en la que manifestó su aprecio por la posibilidad de interactuar con el alumnado en el ámbito de la universidad pública, destacando el valor de este espacio formativo tanto a nivel personal como colectivo. Recordó cómo su propia trayectoria universitaria, iniciada en 1961, resultó determinante para su formación y para la comprensión de sucesos históricos como la Guerra Civil española y el posterior exilio, que afectó a numerosas familias. Según Europa Press, Carmena expresó que conversar con los estudiantes le permite devolver a la universidad pública parte de lo aprendido a lo largo de su vida.

Al evocar sus años universitarios, Carmena relató cómo el contacto con figuras femeninas relevantes del periodo republicano, algunas de ellas a las que llegó a conocer personalmente, impactó en el desarrollo del movimiento estudiantil de la época. Explicó que los estudiantes asumieron el legado de aquellas “grandes abuelas de la República”, manteniendo viva la memoria de quienes influyeron en las luchas sociales y políticas previas a la transición. Conforme recordó en el acto recogido por Europa Press, aquellas mujeres no estaban presentes en la universidad, pero su ejemplo tuvo un efecto decisivo en su generación.

Carmena también reflexionó sobre los factores que contribuyeron al cambio democrático en España, subrayando que fue la opinión colectiva y la “sintonía de toda una sociedad pidiendo otro modelo de sociedad” lo que permitió avanzar hacia la democracia tras la muerte de Franco. Según la información reportada por Europa Press, calificó esa etapa como la concreción de una aspiración largamente esperada y como un ejemplo del impacto que la convergencia de voluntades puede tener sobre la transformación institucional.