Espana agencias

Manuela Carmena: "La mentira puede acabar con la democracia"

Durante un acto en Tenerife, la exalcaldesa de Madrid advirtió que la falsedad representa una amenaza seria para los sistemas libres, instando a defender la veracidad y renovar la participación ciudadana como protección frente al deterioro institucional

Guardar

Durante su encuentro con estudiantes en la Universidad de La Laguna, Manuela Carmena destacó la relevancia de que la juventud participe directamente en la vida parlamentaria, animando a que presenten iniciativas y propuestas que respondan a los intereses generales de la población. De acuerdo con Europa Press, la exalcaldesa de Madrid defendió la necesidad de renovar la implicación ciudadana como vía para proteger los sistemas democráticos, especialmente ante lo que considera una amenaza real: la falsedad en la esfera pública.

Según publicó Europa Press, Carmena señaló que la verdad constituye un fundamento imprescindible para la democracia, incluso por encima de la libertad de expresión, al afirmar que “la mentira puede acabar con la democracia”. En el marco del ciclo “Para la libertad: España después de 1975”, que celebró los 50 años del fallecimiento de Francisco Franco y la transición democrática española, Carmena alertó sobre cómo el deterioro institucional puede verse agravado por la prevalencia de discursos falsos o polarizados. La abogada y activista insistió en que la democracia, lejos de ser inmutable, demanda vigilancia y defensa activa, ya que “no es un paisaje, sino una institución humana”.

Durante su intervención, la también jueza expresó su preocupación ante el ambiente actual en el que la democracia parecería acorralada por insultos y posiciones cada vez más polarizadas. Carmena advirtió sobre el riesgo de que la oposición imposibilite que los gobiernos desarrollen su labor, según detalló Europa Press. Reiteró la importancia de que la verdad prevalezca en la actividad política, recordando palabras del fiscal general del Estado, y cuestionó la funcionalidad de los actuales debates en el Congreso de los Diputados y el Senado, preguntándose si realmente contribuyen a fortalecer la democracia.

Frente a estas inquietudes, Carmena consideró imprescindible activar nuevas estrategias que involucren de manera más directa a la ciudadanía, especialmente a segmentos jóvenes. Según Europa Press, subrayó la importancia de que las nuevas generaciones planteen sus proyectos y propongan soluciones innovadoras para responder a las necesidades colectivas. Mencionó que tanto la memoria histórica como la reflexión sobre los procesos democráticos resultan relevantes, pero enfatizó que el presente exige que los jóvenes asuman un rol protagónico en la defensa de la democracia.

En cuanto al papel de las instituciones educativas, Carmena sostuvo que el cambio social debería impulsarse desde la universidad pública, la cual, en palabras suyas, debe transformarse en un verdadero laboratorio de innovación normativa. Propuso que las facultades de Derecho funcionen como laboratorios legales y clínicas jurídicas abiertas a la comunidad, donde la ciudadanía exponga sus problemas y participe en la generación de nuevas leyes. Según informó Europa Press, Carmena resaltó que estas reformas permitirían acercar la universidad a la sociedad, fortaleciendo así la calidad democrática.

La visita de Carmena a la Universidad de La Laguna incluyó una sesión de diálogo con los estudiantes, en la que manifestó su aprecio por la posibilidad de interactuar con el alumnado en el ámbito de la universidad pública, destacando el valor de este espacio formativo tanto a nivel personal como colectivo. Recordó cómo su propia trayectoria universitaria, iniciada en 1961, resultó determinante para su formación y para la comprensión de sucesos históricos como la Guerra Civil española y el posterior exilio, que afectó a numerosas familias. Según Europa Press, Carmena expresó que conversar con los estudiantes le permite devolver a la universidad pública parte de lo aprendido a lo largo de su vida.

Al evocar sus años universitarios, Carmena relató cómo el contacto con figuras femeninas relevantes del periodo republicano, algunas de ellas a las que llegó a conocer personalmente, impactó en el desarrollo del movimiento estudiantil de la época. Explicó que los estudiantes asumieron el legado de aquellas “grandes abuelas de la República”, manteniendo viva la memoria de quienes influyeron en las luchas sociales y políticas previas a la transición. Conforme recordó en el acto recogido por Europa Press, aquellas mujeres no estaban presentes en la universidad, pero su ejemplo tuvo un efecto decisivo en su generación.

Carmena también reflexionó sobre los factores que contribuyeron al cambio democrático en España, subrayando que fue la opinión colectiva y la “sintonía de toda una sociedad pidiendo otro modelo de sociedad” lo que permitió avanzar hacia la democracia tras la muerte de Franco. Según la información reportada por Europa Press, calificó esa etapa como la concreción de una aspiración largamente esperada y como un ejemplo del impacto que la convergencia de voluntades puede tener sobre la transformación institucional.

Temas Relacionados

DemocraciaManuela CarmenaVerdadUniversidad de La LagunaMadridTenerifeFranquismoUniversidad públicaCongreso de los DiputadosGobiernoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El presidente de Melilla niega que la apertura de la aduana con Marruecos "esté completada"

El presidente de Melilla niega

Peinado consulta a la UCM si personas sin título superior firman pliegos para aclarar si Begoña Gómez cometió intrusismo

El magistrado solicita a la Universidad Complutense un listado con los nombres de quienes firmaron documentos de contratación sin estudios universitarios para determinar la posible actuación irregular de la esposa del presidente en procesos relacionados con adjudicaciones públicas

Peinado consulta a la UCM

El jefe de gabinete de Mazón le pidió a Pradas el 29O que no confinaran: "Tranquila, ché"

Un intercambio de mensajes revela que durante la crisis por la dana en Valencia, altos cargos discutieron medidas para proteger a la población, mostrando desacuerdo sobre la posibilidad de restringir la movilidad y la urgencia ante una situación límite

El jefe de gabinete de

El PSPV exige a Llorca que "ponga fin a un año de mentiras de todo el PP para proteger a Mazón" y le reclame el escaño

El PSPV exige a Llorca

El WhatsApp de Mazón a Pradas tras alertarle ella la mañana del 29O de que "preocupa" el barranco del Poyo: "Cojonudo"

Un registro de conversaciones privadas entre el exlíder valenciano y la antigua titular de Justicia ha sido incorporado a la causa judicial sobre la gestión de la dana, que provocó cientos de fallecidos y devastación en la Comunidad Valenciana

El WhatsApp de Mazón a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y Vox impulsan iniciativas

PP y Vox impulsan iniciativas para restringir la adjudicación de contratos de alto riesgo en Seguridad Nacional con la lupa puesta en Huawei

Revuelta, la rama juvenil de Vox, se tambalea tras las acusaciones de exdirigentes de haber desviado fondos recaudados para ayudar a víctimas de la DANA

Un agente de la Policía Nacional de Galicia consigue una indemnización por vestuario aunque trabaja de paisano y sin uniforme

La Justicia gallega anula la resolución de la Xunta que le denegó a una asociación en defensa de los derechos LGTBI+ la declaración de utilidad pública

José Blas García, el alcalde del pueblo gallego al que llegan estudiantes por el precio de la vivienda en Santiago: “Ya vivimos esto hace dos décadas”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 7 diciembre

Cuál es el precio de la luz en España para este lunes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 7 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

El mentor de las hermanas

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste

La FIFA confirma la agenda completa del Mundial 2026: días, horarios de España y sedes de todos los partidos