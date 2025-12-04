Vox condiciona su entrada al gobierno de Extremadura a "la fuerza" que logren tras las elecciones

Vox supedita su eventual entrada a un hipotético gobierno de coalición con el PP en Extremadura a "la fuerza" que obtengan tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, pero insiste en que no se presenta para "apoyar" a María Guardiola con sus votos sino para ganar.

"Entrar al Gobierno depende de la fuerza que nos den los extremeños, una vez voten y veamos la fuerza que tenemos exigiremos, ni más ni menos", ha indicado este jueves la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, en una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press.

A renglón seguido, la portavoz parlamentaria, que se ha negado a "adelantar escenarios" y sembrar "hipótesis", ha reiterado que Vox no se presenta a las elecciones "para apoyar a nadie" y que van a los comicios a ganar.

GUARDIOLA, COMO FEIJÓO

Asimismo, Rodríguez de Millán ha valorado la ausencia de la presidenta extremeña y candidata 'popular', María Guardiola, en el debate electoral del 18 de diciembre, que cree un "error". Lo ha comparado con la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en el debate de las elecciones generales de 2023 y ha recordado que "no salió muy bien".

"Vuelve a insistir en el error, en un debate se tiene la oportunidad de demostrar el proyecto y no se puede desperdiciar", ha abundado la dirigente de Vox. "El que algo esconde algo teme", ha rematado.