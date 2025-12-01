Espana agencias

El PP pide que Sánchez y tres ministros expliquen al Congreso las revelaciones de Ábalos y Koldo antes de ir a prisión

Guardar

El PP quiere que el presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros de Justicia y Defensa, Félix Bolaños y Margarita Robles, comparezcan en el Congreso para explicar las últimas revelaciones del exministro José Luis Ábalos y de su ex asesor Koldo García Izaguirrea antes de ingresar en prisión.

Así, el PP quiere que Sánchez comparezca de manera urgente en Pleno del Congreso para que explique qué sabía de "los gravísimos hechos que han desencadenado la entrada en la cárcel de forma consecutiva de tres de sus principales colaboradores".

Igualmente, el Grupo Popular pide que Montero acuda a la Comisión de Hacienda para que informe sobre la tramitación del expediente de rescate de Air Europa, "y exponer los hechos que motivaron su rápida resolución estimatoria, incluyendo las presuntas contraprestaciones que pudieran haber sido recibidas por miembros del Gobierno o el entorno de los mismos".

EL RESCATE DE AIR EUROPA

Y es que tanto Ábalos y Koldo como el hijo del exministro, Víctor Ábalos, han deslizado en entrevistas en los últimos días que la compañía aérea recurrió a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, para asegurar el rescate por la suspensión de vuelos en la pandemia.

Asimismo, exigen la comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que explique en comisión "el anómalo conocimiento y utilización por parte del Gobierno de información reservada sobre las diligencias de investigación iniciadas por el Ministerio Fiscal, y su presunta negligente revelación desde la Presidencia del Gobierno a afectados por las mismas, como el exministro Ábalos".

Ello e debe a que el hijo de Ábalos ha mencionado en una entrevista que el presidente avisó al exministro de que se les estaba investigando, todo ello pese a que las diligencias eran secretas.

Finalmente, piden que la ministra de Defensa, Margarita Robles, informe a la Comisión correspondiente de la Cámara Baja acerca de "la presunta utilización de recursos del CNI para la elaboración de informes y expedientes sobre miembros del Gobierno destinados a las luchas internas de poder para preservar el puesto de la actual ministra".

BATERÍA DE PREGUNTAS

Y, además de las peticiones de comparecencia, el PP ha registrado una batería de preguntas al Gobierno sobre estas revelaciones. En ese sentido, quiere que el Ejecutivo aclare "por qué el exministro Ábalos señala directamente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, como implicada en el rescate, y qué papel tuvo en su materialización para que se le quisiera compensar el buen trato dado a los Hidalgo, supuestamente según Koldo García".

También se pregunta si "puede el presidente del Gobierno afirmar de forma categórica que su esposa nunca le planteó la situación de la compañía o le trasladó la inquietud de los Hidalgo".

Sobre las supuestas filtraciones desde Presidencia a los afectados de que estaban siendo investigados, se pregunta "por qué el presidente informó a Ábalos de que Koldo García estaba siendo investigado por la Fiscalía y la Audiencia Nacional".

Finalmente se exigen explicaciones al Ejecutivo sobre si hubo "algún tipo de informe, documento, nota, investigación o comprobación de datos del CNI sobre Ábalos y su hijo Víctor", y si el presidente del Gobierno "ordenó o sugirió la posibilidad de ofrecer lo que fuese necesario a Ábalos para mantener oculta determinada información que pudiera afectar a gestiones del Ejecutivo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere a los 73 años el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas

Autoridades y diversas instituciones de la Comunitat Valenciana expresaron su pesar por la partida del exjefe autonómico, decretando luto oficial mientras se multiplican los mensajes de condolencia y reconocimiento hacia su trayectoria política y financiera

Muere a los 73 años

El Senado recibe a más 8.800 visitantes durante sus dos días de puertas abiertas

Ciudadanos exploraron espacios emblemáticos, piezas históricas y elementos recientemente restaurados en la edición XXVIII de la jornada anual, que registró afluencia récord, una oferta interactiva renovada y actividades orientadas a compartir la experiencia en redes sociales

El Senado recibe a más

Pradas contesta a la jueza de la dana que no quiere volver a declarar y se reitera en su comparecencia de abril

Pradas contesta a la jueza

La AN pide opinión a Fiscalía antes de decidir si reclama al PSOE todos los pagos en metálico o solo los investigados

La AN pide opinión a

El Supremo rechaza entregar a la Asamblea de Murcia información sobre presuntas mordidas de la trama Koldo por el AVE

El Supremo rechaza entregar a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

TVE decide prescindir de su

TVE decide prescindir de su parrilla de ‘Aquí hay trabajo’, su único programa de empleo que ha presentado 750.000 ofertas en sus 25 años en antena

Cuánto gana María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura: es una de los 10 presidentes autonómicos que se han subido el sueldo

La familia Franco devuelve al Ayuntamiento de Santiago de Compostela dos estatuas medievales del Pórtico de la Gloria expoliadas durante la dictadura

El hijo de Ábalos señala que Cerdán le ofreció a su padre “un cheque en blanco” en nombre de Sánchez para que no hablase: el PSOE replica tildándolo de “falsedades”

El Gobierno acelera la renovación de la cúpula de la UCO mientras avanzan las investigaciones anticorrupción que salpican a distintos partidos

ECONOMÍA

Telefónica plantea prejubilaciones a partir

Telefónica plantea prejubilaciones a partir de los 55 años con entre el 34% y el 68% del salario y deja la puerta abierta a despidos forzosos en el ERE

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 1 diciembre

El Supremo ‘desahucia’ a unos inquilinos por no pagar el IBI ni la basura, a pesar de que el importe no aparecía en el contrato

“Que se invierta en vivienda, pero no con fines especulativos”: Rodríguez acusa a Madrid de alentar la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros

La mitad de los clientes de los bancos sufre intentos de estafa al menos una vez a la semana y solo el 4% recupera su dinero

DEPORTES

El exjugador del FC Barcelona

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1