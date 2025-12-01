Espana agencias

Compromís admite que Pradas pueda "mentir", pero avisa que no se puede señalar a Mazón como "único culpable"

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha admitido este lunes el derecho de la exconsellera de Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas a "mentir" en su estrategia de defensa pero ha recalcado que ella no "hizo su trabajo" el día de la dana y que no puede presentar al expresidente Carlos Mazón como "único culpable" de la gestión de la riada.

Lo ha dicho en el Congreso tras la entrevista de Pradas al programa 'Salvados' de La Sexta, en la que la imputada dice que su mayor error fue no decirle a Mazón que fuera al Cecopi, que no pudo trasladarle algunas de las informaciones que le llegaban a ella y que no le esperó para enviar el Es-Alert porque no sabía siquiera si iba a ir al lugar donde se coordinaba la emergencia aquel 29 de octubre.

Ibañez ha admitido que Pradas tiene "derecho a mentir" e incluso que genera "empatía" que critique a Mazón y que, ahora que ya no es presidente autonómico, pueda dejar claro que es un "caradura", pero ha subrayado que "la directora única de la emergencia era ella".

Además, ha recordado que ha quedado acreditado por distintas grabaciones que Pradas mintió cuando dijo que no sabía de la existencia del Es-Alert hasta las 19.00 o que no les dijeron nada del peligro en el Barranco del Poyo.

A su juicio, en la entrevista de este domingo, Pradas "mintió" como ha venido haciendo en el último año. "No podemos comprar un marco donde aquí el único culpable fue Mazón, que estaba de comida, de sobremesa y de paseo nocturno por la ciudad de Valencia mientras su pueblo se ahogaba. La realidad es que la señora Pradas no hizo su trabajo", ha sentenciado.

"GRAVÍSIMO Y MUY LAMENTABLE"

La otra diputada de Compromís, Àgueda Micó, adscrita al Grupo Mixto del Congreso, ha calificado de "gravísimo y muy lamentable" que, según afirmó la exconsejera en dicha entrevista, Mazón diera la orden de que no se le molestara el día de la dana, en el que murieron ahogadas 228 personas.

Micó ha señalado que Pradas "lo único que pidió es disculpas", pero confirmó que el entonces presidente autonómico "no estaba donde tenía que estar el día más importante para los valencianos y valencianas". "En todo caso, continúan protegiéndolo, continúan protegiéndose y continúan tirando las culpas al Gobierno y a las instituciones como la Confederación o AEMET".

A su juicio, todo lo que ha pasado es "muy lamentable", pero no solo por el comportamiento de Mazón, "sino por el conjunto del Consejo y la actitud que tuvieron el día más difícil", con una alerta roja que anticipaba que las cosas venían complicadas, y nadie dio "la cara". "No quieren asumir las consecuencias de no haber hecho bien su trabajo y de no tomarse en serio las emergencias", ha zanjado.

