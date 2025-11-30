Espana agencias

PNV ve a Sánchez "llegando al callejón sin salida" y consideraría línea roja" si hay "ligazón" de PSOE con la corrupción

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "llegando a un callejón sin salida" pero ha asegurado que todavía no se ha demostrado que exista una "relación directa" entre el Partido Socialista con los casos de corrupción que afectan a exdirigentes del PSOE, aunque ha advertido de que, si así fuera, sería "una línea roja" para su formación.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido a la situación política española y a la concentración convocada por el PP para este domingo en Madrid contra la corrupción.

Al respecto y, cuestionado por si dados los casos de corrupción que se están investigando, el presidente del Gobierno debería pensar en elecciones, ha afirmado que Pedro Sánchez "sí que está "llegando a un callejón sin salida" porque la "situación no es nada buena".

En todo caso, ha apuntado que se está ante unos "presuntos casos" que tampoco han llegado a "demostrar" que realmente "tienen una ligazón directa" con el PSOE. Por lo tanto, ha apuntado que habrá que esperar a ver si realmente existe esa relación directa con el partido.

Iñigo Ansola se ha referido también al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este sábado apelaba a la decencia de otros partidos para apoyar una moción de censura contra Sánchez y ha asegurado que le parece "muy indecente" por parte del PP que, para materializar una moción, se tenga que apoyar en un partido como Vox que, en el caso de Euskadi, "está intentando promover la censura del autogobierno vasco, la eliminación del Concierto económico e incluso quiere eliminar al PNV como un partido político democrático".

"No empecemos a hablar de decencias porque quizá quien está apelando a la decencia es quien más tiene que mirarse al ombligo", ha asegurado Ansola.

"LÍNEA ROJA"

Respecto a cuál sería la línea roja para el PNV respecto al Gobierno de Pedro Sánchez, el líder jeltzale ha recordado que su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ya dijo el pasado viernes que, si se demostrara que el PSOE ha estado "inmerso en esta trama y tiene "una relación directa" sería "evidentemente" una "línea roja".

Ansola ha señalado que, mientras no se demuestre lo contrario, su partido está exigiendo al PSOE que "cumpla lo pactado" para completar el Estatuto de Gernika. "Y en eso estamos", ha añadido.

Según ha manifestado, el Gobierno vasco está "dialogando y negociando permanentemente" con "muchísimo trabajo encima de la mesa" para que el Estatuto de Gernika se cumpla "después de tantos años de incumplimiento".

Ansola ha recordado que hay un acuerdo para que se cumpla antes de finalizar este año y es lo que quieren y exigen al Gobierno de Pedro Sánchez. "Quedan 30 días, hay tiempo todavía para acordar, no partimos de cero, se está trabajando muchísimo y es lo que exigimos", ha remarcado.

BOMBARDEO DE GERNIKA

Por otra parte, ha señalado que se perdió el pasado viernes en el acto de desagravio a las víctimas en el bombardeo de Gernika, al que asistió el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, una "gran oportunidad" para que el Rey Felipe VI pidiera perdón por aquel ataque.

Ansola ha señalado que el estado de Hitler "nada tiene que ver" con el actual estado alemán y tampoco el estado español en este momento con el de Franco, pero "los gestos y la reconciliación" son "imprescindibles" y las víctimas necesitan de ellos, por lo que ha sido una "oportunidad perdida muy importante".

