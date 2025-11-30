Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo participarán este jueves en un acto público en Plasencia

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, participarán este jueves, día 4, en un acto público en Plasencia (Cáceres).
El acto comenzará a las 18,00 horas en el Palacio de Congresos y será el segundo en el que Sánchez acompañará al candidato extremeño antes del comienzo oficial de la campaña para las elecciones del 21 de diciembre.
Cabe recordar que Pedro Sánchez ya participó junto a Gallardo en un mitin en Mérida el pasado 19 de noviembre.
