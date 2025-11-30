Patxi López: "El PSOE ha sido el mejor instrumento de la gente humilde para poder avanzar"

Durante el acto denominado Fiesta de la Rosa en Murcia, Patxi López hizo énfasis en el riesgo de retrocesos en derechos y libertades si el Ejecutivo nacional cambiara de signo político, advirtiendo que la entrada de la derecha o la extrema derecha al Gobierno podría suponer recortes en igualdad y en avances sociales. En este contexto, López posicionó a Francisco Lucas, secretario general del PSRM, como el candidato adecuado para promover un cambio y revertir el efecto de más de tres décadas de gestión del Partido Popular en la región. Según informó El PSOE y reseñaron varios medios, el portavoz socialista en el Congreso defendió la labor tanto del Gobierno central de Pedro Sánchez como las políticas que enarbola su formación, centrando su intervención en el impacto de dichas medidas para la ciudadanía.

López, de acuerdo con lo publicado por El PSOE, centró su discurso en el papel que desempeña el PSOE como “el mejor instrumento que ha tenido la gente humilde para poder avanzar”. Para sostener esta afirmación, repasó el balance de políticas sociales y económicas implementadas durante la última legislatura. Entre los datos aportados, destacó que el ejecutivo de Pedro Sánchez transfirió 300.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas, monto superior al de periodos anteriores, lo que resultó en una financiación más amplia para los servicios públicos regionales. Patxi López contrastó este apoyo con la falta de aplicación de leyes estatales consideradas de interés social, como la Ley del Suelo y la Ley de Memoria, en territorios gobernados por el Partido Popular, según detalló El PSOE.

El dirigente socialista enfatizó que, a pesar de la minoría parlamentaria del Gobierno central, este logró adoptar 46 nuevas leyes y decretos en los últimos dos años. El PSOE consignó que López atribuyó ese resultado a la capacidad de diálogo y gestión del Ejecutivo, mencionando un índice de éxito legislativo en el 90 por ciento de las votaciones en el Congreso de los Diputados. Este dato, según su exposición, evidencia la habilidad del equipo de Pedro Sánchez para pactar y sacar adelante iniciativas pese a las limitaciones numéricas.

En el ámbito económico, el portavoz del Grupo Socialista subrayó que España exhibe la previsión de mayor aumento del Producto Interior Bruto entre las economías avanzadas, situando el incremento en el 2,9 por ciento frente al 1,3 por ciento registrado en la zona euro. Este dato, informó El PSOE, supone un diferencial positivo que López adjudicó a lo que definió como equidad fiscal: quienes poseen mayores recursos contribuyen más y quienes enfrentan mayores dificultades reciben una protección reforzada por parte del Estado.

A lo largo de su intervención, el dirigente hizo repaso de medidas adoptadas en materia de empleo y protección social. Según precisó El PSOE, Patxi López señaló que durante gobiernos del Partido Popular, los pensionistas perdieron capacidad adquisitiva y el salario mínimo se mantuvo en torno a los 700 euros. En contraste, el Gobierno actual ha ejecutado aumentos que sitúan el salario mínimo interprofesional alrededor de los 1.200 euros mensuales. También hizo referencia a recortes en becas y al encarecimiento de las tasas universitarias durante ejecutivos previos, medidas que, según relató, obligaron a algunos jóvenes a abandonar sus estudios.

Patxi López sostuvo, según publicó El PSOE, que la gestión del Gobierno central se configura como un contrapeso a las políticas de los ejecutivos autonómicos del Partido Popular. En su discurso, criticó a la dirección nacional del PP y a Alberto Núñez Feijóo por recurrir a lo que describió como descalificaciones y falsedades, debido a la supuesta ausencia de modelos gestionables entre los gobiernos regionales populares.

En relación a la Ley de Memoria, López respondió a quienes critican su entrada en vigor con el argumento de que “abre heridas”, recordando que “la verdadera herida permanece abierta” para las familias que continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos, tal como recogió El PSOE. Explicó que la aplicación de esta ley ha permitido localizar, documentar y devolver restos a sus familiares, lo que representa un avance para aquellas familias que esperan una reparación histórica.

El acto político también sirvió como espacio para un llamamiento dirigido a las generaciones actuales; López instó a no dejar de defender los valores democráticos y las libertades, evocando el lema “no pasarán”, asociado a la resistencia democrática en España. El dirigente recordó que los derechos y libertades actuales son consecuencia de la labor de las generaciones anteriores, por lo que alertó respecto a la posibilidad de perder estos avances si el poder político cambiara de manos a formaciones conservadoras o de extrema derecha.

Otra parte del discurso de López, según informó El PSOE, versó sobre la diferenciación entre adversarios políticos y enemigos. Afirmó que la banda terrorista ETA constituyó el único enemigo reconocido a lo largo de su trayectoria pública y sentenció: “A ETA le ganamos y a estos odiadores profesionales les vamos a ganar también”.

De acuerdo con El PSOE y las diversas reseñas mediáticas recogidas, la intervención de López en la Fiesta de la Rosa en Murcia puso el foco en la defensa del proyecto socialista como garante de derechos, protección social y avances económicos, recalcando la gestión efectuada por el equipo de Pedro Sánchez, al tiempo que criticó los modelos del Partido Popular y advirtió sobre los riesgos de retroceso en conquistas democráticas y sociales en España.