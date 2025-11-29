Espana agencias

Feijóo y Mañueco cierran este sábado el Foro de Alcaldes del PP en Burgos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de los 'populares' de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausuran este sábado el II Foro de Alcaldes del PP de grandes ciudades que celebra desde hoy en Burgos y que se ha centrado en políticas de acceso a la vivienda, los autónomos y la financiación de los entes locales.

El foro ha reunido a los alcaldes del PP de las ciudades de más de 100.000 habitantes, 35 de los cuales son 'populares', y la clausura tendrá lugar a las 11.30 horas en el Palacio de Congresos en un acto en el que también estará presente la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

Esta cumbre de alcaldes se produce la víspera de la movilización que el PP ha convocado en Madrid --a las 12.00 horas en el Templo de Debod-- contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en la que volverán a exigir que se convoquen ya elecciones generales para que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas.

COMITÉ DE ALCALDES DE GRANDES CIUDADES

El objetivo de este encuentro en Burgos es establecer una estrategia común en materia autonómica y municipal y abordar políticas comunes para los problemas que preocupan a los ciudadanos, según la formación.

Feijóo ya eligió también Castilla y León --en concreto Valladolid-- para celebrar hace justo un año su XXVII Intermunicipal, en la que congregó a representantes del PP en ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consells y en la que hubo una mención especial a la dana que había afectado a Valencia un mes antes.

Los 'populares' presumen de ser el partido más municipalista de España y, como prueba de ello, sus Estatutos regulan el Comité de Alcaldes de Grandes Ciudades, que se encarga de coordinar la actuación de los alcaldes en municipios de más de 100.000 habitantes.

La composición y funcionamiento de este Comité de Alcaldes está regulado en el reglamento de la Unión Intermunicipal Popular y su objetivo es coordinar las políticas municipales de los grandes municipios "para mejorar la gestión local y fortalecer la acción conjunta del PP", según reza en las reglas internas aprobadas por el partido en su reciente congreso nacional del mes de julio.

