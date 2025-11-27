Espana agencias

El Congreso debate hoy instar al Gobierno a detallar los plazos de sustitución de los programas militares israelíes

La Comisión de Defensa del Congreso debate y vota este jueves a iniciativa de Sumar si insta al Gobierno a publicar un calendario de sustitución de los programas militares suspendidos en virtud del veto al comercio de material militar con el Estado hebreo, en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza.

El Congreso dio luz verde al embargo a la compraventa de material militar a Israel a principios de octubre, después de ser aprobado por el Ejecutivo como medida de presión a Tel Aviv en plena ofensiva contra el enclave palestino, que el Ejecutivo tildó de "genocidio". El presidente, Pedro Sánchez, justificó que consagraba el veto al comercio militar con Israel que "de facto" se aplicaba desde el 7 de octubre de 2023.

Meses antes de la puesta en marcha de estas medidas, el Ministerio de Defensa anunció un "plan de desconexión" de la industria militar israelí. La idea pasaba por sustituir los productos iraelíes sin perjuicio a las capacidades de las Fuerzas Armadas, aunque persistían las dudas sobre cierto material de Inteligencia, de equipamiento o tecnología, para el que el Ministerio de Defensa habiá admitido "dependencia". Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dio por concluido el vínculo industrial con el Estado hebreo en el ámbito de la defensa ya en septiembre.

MISILES ANTICARRO, LANZACOHETES Y SISTEMAS DE COMBATE AÉREO

En una iniciativa registrada en la Cámara Baja, recogida por Europa Press, Sumar pone el foco en la anulación de los contratos para el suministro de 168 sistemas de misiles anticarro Spike LR2, con un importe de 237 millones de euros, adjudicado a PAP Tecnos Innovación SAU; en el contrato para suministrar el sistema lanzacohetes SILAM, valorado en 576 millones, con la participación de la israelí Elbit Systems; y el acuerdo para sistemas de combate aéreo, por 207 millones, adjudicado a Rafael.

Así, el grupo parlamentario de Sumar pide al Ejecutivo que haga público, en el menor tiempo posible, un cronograma de sustitución de todos los programas de seguridad y defensa en los que hayan intervenido bienes, tecnologías o patentes israelíes.

Además, quiere que el Gobierno ejecute en España al menos el 80% de los fondos presupuestados para programas de defensa y el 90% en la Unión Europea. El Ejecutivo aprobó en abril el plan industrial de defensa, dotado con 10.471 millones de euros, para alcanzar el 2% del PIB destinado a este ámbito.

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

