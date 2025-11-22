Espana agencias

Asturias y Castilla y León decretan dos días de luto oficial por la muerte de dos mineros en Vega de Rengos

Guardar

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este sábado la declaración de dos días de luto oficial en Asturias tras el fallecimiento de los mineros Óscar Díaz, de 32 años y vecino de Cangas del Narcea, y Anilson Solares, de 42 años y vecino de Villablino, víctimas de un accidente ocurrido ayer en la mina de Vega de Rengos.

El luto comenzará a las 16.00 horas de este sábado y se extenderá hasta las 16.00 horas del lunes 24 de noviembre, como muestra de pésame y respeto a las familias, compañeros de mina y vecinos, según ha indicado Barbón en un mensaje publicado en su perfil de X.

El presidente asturiano ha expresado su "más sentido pésame" y destaca que "toda Asturias llora con vosotros y por vosotros", subrayando el dolor de la familia minera ante esta tragedia.

Por su parte, la Junta de Castilla y León también ha declarado dos días de luto en señal de duelo. De esta manera, el Gobierno autonómico muestra el respeto de la Comunidad y su solidaridad con las víctimas y sus allegados.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado el "profundo sentir" de Castilla y León ante esta "terrible tragedia", y todo el cariño a las familias, compañeros y amigos de los mineros fallecidos.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, la Administración autonómica ha explicado que ha estado en permanente coordinación con el Principado de Asturias a quien agradece su intervención, así como a todos los servicios de emergencias que han participado en las labores de rescate y atención.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Puente: "Cuando la derecha dice que los inmigrantes vienen a delinquir lo que le preocupa es que venga competencia"

Puente: "Cuando la derecha dice

Maíllo (IU) llama a los jóvenes a combatir los "golpes de Estado institucionales" como la condena al fiscal general

Maíllo (IU) llama a los

Óscar López dice que la "injusta" sentencia del fiscal general no les callará para denunciar "los chanchullos" de Ayuso

Óscar López dice que la

Puigdemont llama a no confundir "lo que es la pura gestión con la ambición de país"

Puigdemont llama a no confundir

El rey Juan Carlos I llega al Palacio de El Pardo para celebrar en familia el 50 aniversario de su proclamación

El rey Juan Carlos I
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Pueden acabar en un juicio

¿Pueden acabar en un juicio por corear ‘Pedro Sánchez, tiro en la nuca’? La delegación del Gobierno multará a Falange por “amenazas de muerte”

Estas son las calles que van a estar cortadas por el encendido de las luces de Navidad en Madrid

El Gobierno pasará del enfado a la acción tras la condena al fiscal general: “Alguien no ha calculado bien esta jugada”

El futuro judicial que puede ‘salvar’ al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz: el Constitucional, Europa o el indulto del Gobierno

La Audiencia de Málaga obliga al Banco Santander a devolver 27.540 euros a un comprador de vivienda sobre plano que fue acusado de actuar como inversor

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas para

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 22 noviembre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un empleado de banca es acusado de crear una cuenta a nombre de una clienta fallecida que tenía 192.000 euros y falsificar su firma para quedarse con el dinero

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”