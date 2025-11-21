Mañueco se muestra "consternado" por el "trágico" accidente minero de Cangas del Narcea (Asturias)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "consternado" por el "trágico" hundimiento registrado en una explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, en el que ha fallecido un varón de unos 40 años vecino de Villablino (León).

"No existen palabras para expresar el profundo dolor que sentimos por los trabajadores fallecidos, sus familiares y compañeros", ha trasladado el jefe del Ejecutivo autonómico a través de un mensaje publicado en 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press.

Asimismo, se ha puesto a disposición del Principado de Asturias para ayudar en "todo lo que requiera".