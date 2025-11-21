Espana agencias

Jordi Pujol recibe el alta y regresa a su domicilio tras salir de la clínica en Barcelona

Guardar

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha recibido este viernes el alta hospitalaria y ha regresado a su domicilio sobre las 12.20 horas tras salir de la Clínica Sagrada Família, donde permanecía ingresado desde el pasado domingo por una neumonía, ha podido comprobar Europa Press.

Pujol ha abandonado la clínica en coche y ha accedido a su domicilio en la ronda General Mitre de Barcelona (muy cerca de la clínica) por la puerta del aparcamiento del edificio.

Se prevé que el expresidente comparezca el próximo lunes ante la Audiencia Nacional, pero lo hará por vía telemática y desde su domicilio.

Lo hará después de que la Audiencia Nacional ordenara celebrar una comparecencia previa al juicio que comienza el lunes, en el que se juzga a la familia Pujol Ferrusola por su fortuna en Andorra.

En esta comparecencia previa, fijada a las 10, el tribunal cita a Pujol y a los médicos forenses --que también podrán comparecer por videoconferencia-- para que se ratifiquen en su informe, en que reflejaron que el expresidente no está en condiciones de declarar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Guardia Civil remite a Fiscalía la investigación por agresión de un menor a un compañero en La Guijarrosa (Córdoba)

La Guardia Civil remite a

Ayuso cree que fiscal general y Sánchez "cooperaron coordinados" con objetivo de "acabar" con ella "por vías ilegítimas"

Ayuso cree que fiscal general

Abascal dice que "no habrá democracia" hasta que Sánchez rinda cuentas por la corrupción, tras la condena a García Ortiz

Abascal dice que "no habrá

Tellado insta a Sánchez a asumir su "responsabilidad política" por nombrar a Ábalos y Cerdán: "Es la manzana podrida"

Tellado insta a Sánchez a

El juez exige a Be Disruptive y a tres directivos una fianza de 6,6 millones ante posible estafa

El juez exige a Be
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso reacciona a la condena

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

Laura Vargas, una colombiana que vive en España: “Por esta razón te puede parar la policía aquí”

Los profesores sacan la universidad a las calles de Madrid por la huelga en la educación pública

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

ECONOMÍA

Pagos seguros y rápidos para

Pagos seguros y rápidos para autónomos: cómo gestionar tus cobros fácilmente con PayPal

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Así funciona Level Up, el programa de fidelización de Crypto.com con recompensas en criptoactivos

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

De Guindos destaca la buena evolución de la inflación y asegura que el nivel de tipos actual es “adecuado” un mes antes de la última reunión del BCE del año

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”