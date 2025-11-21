Jordi Pujol recibe el alta y regresa a su domicilio tras salir de la clínica en Barcelona

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha recibido este viernes el alta hospitalaria y ha regresado a su domicilio sobre las 12.20 horas tras salir de la Clínica Sagrada Família, donde permanecía ingresado desde el pasado domingo por una neumonía, ha podido comprobar Europa Press.

Pujol ha abandonado la clínica en coche y ha accedido a su domicilio en la ronda General Mitre de Barcelona (muy cerca de la clínica) por la puerta del aparcamiento del edificio.

Se prevé que el expresidente comparezca el próximo lunes ante la Audiencia Nacional, pero lo hará por vía telemática y desde su domicilio.

Lo hará después de que la Audiencia Nacional ordenara celebrar una comparecencia previa al juicio que comienza el lunes, en el que se juzga a la familia Pujol Ferrusola por su fortuna en Andorra.

En esta comparecencia previa, fijada a las 10, el tribunal cita a Pujol y a los médicos forenses --que también podrán comparecer por videoconferencia-- para que se ratifiquen en su informe, en que reflejaron que el expresidente no está en condiciones de declarar.