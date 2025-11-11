El dueño del Medusa Beach, en Palma, entrega a las familias de los perjudicados 250.000 euros

El propietario del Medusa Beach, el local de Playa de Palma que se derumbó en mayo de 2024 causando la muerte de cuatro personas y dejando 14 heridos, ha consignado en el juzgado que lleva el caso 250.000 euros para que sean entregados sin condiciones a las familias de los perjudicados.

El dueño del local siniestrado ha prestado este martes declaración a petición propia este martes ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma.

Según ha podido saber Europa Press, además de la voluntad de entregar esta cantidad a las familias de los fallecidos y heridos en el derrumbe, durante su declaración en los juzgados de Vía Alemania que ha transcurrido por espacio de unos 20 minutos y respondiendo únicamente a su defensa, el hombre ha asegurado que no tuvo ninguna participación en las obras que se acometieron en el inmueble en 2013 y que en el momento de convertirse en administrador en 2021, ni el Ayuntamiento de Palma ni ninguna institución le comunicó ninguna irregularidad.

El propietario del local siniestrado ha acudido a las dependencias judiciales poco después de las 09.00 horas, aunque no ha sido hasta las 09.38 horas cuando ha comparecido ante el juez. Durante la declaración se ha solicitado la presencia de un intérprete de alemán.

El hombre ha abandonado los juzgados a eso de las 10.15 horas junto a sus abogados, Ángel Aragón y Agustín Aguiló, que han evitado, por su parte, dar detalles de la declaración "por respeto al procedimiento".

Son varias las veces que el hombre había sido citado ante el juez pero, por distintas cuestiones, la vista se ha ido aplazando hasta este martes. Inicialmente se fijó como fecha el 26 de marzo y después se pospuso a junio, aunque también fue suspendida.

Al responsable del Medusa Beach, quien permanece en libertad con medidas cautelares, se le imputan cuatro delitos de homicidio y seis de lesiones, todos por imprudencia grave.

El derrumbe mortal del establecimiento, ubicado en la primera línea de la Playa de Palma, tuvo lugar sobre las 20.20 horas del 23 de mayo del año pasado.

Parte de una terraza en la que se encontraban clientes y trabajadores colapsó, desplomándose desde el primer piso hasta el sótano, perteneciente a otro local de ocio que en esos momentos estaba cerrado al público.

En el accidente fallecieron cuatro personas y otras 14 sufrieron heridas de diversa consideración. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y los técnicos del Ayuntamiento de Palma abrieron una investigación y determinaron que había colapsado parte de una cubierta que se unió a la terraza del local y para la que no se disponía de licencia o permiso.

La estructura no había sido reforzada para dicho uso y como consecuencia de las modificaciones había recibido una sobrecarga de peso. Ese peso añadido a la estructura junto con el de las personas que ocupaban ese espacio en el momento del siniestro provocó el colapso de la estructura y su hundimiento.

Cerca de un mes después, el 26 de junio de 2024, los agentes detuvieron al responsable del Medusa Beach.