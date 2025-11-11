Espana agencias

Denuncian al alcalde de Puente de Génave (Jaén), de Vox, por difundir calendarios franquistas

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Provincia de Jaén ha denunciado ante la Subdelegación del Gobierno y la Fiscalía al alcalde de Puente de Génave (Jaén), Francisco García (Vox), por difundir en su perfil de redes sociales un calendario para 2026 con la imagen de Franco y la bandera anticonstitucional del águila.

En el escrito de la denuncia recogido por Europa Press, el presidente de la asociación, Miguel Ángel Valdivia, afirma interponer la denuncia en nombre de la junta directiva de la misma y de "muchos familiares de las víctimas democráticas, represaliadas por la dictadura franquista".

Señala que el motivo de la misma es por "difundir símbolos contrarios a la Memoria Democrática a través de Facebook con la imagen del dictador Franco y la bandera inconstitucional, impuesta por éste durante la dictadura franquista".

Añade el texto que es "una vergüenza y bochorno nacional la barbaridad de esta difusión que exalta la dictadura franquista, que tanta muerte violencia, represión, pobreza y atraso llevó al pueblo español con duras represalias hacia las víctimas democrática y al colectivo homosexual".

Además, apunta que lo que ha hecho el alcalde "mancha el buen nombre del pueblo de Puente Génave e insulta a los partidos políticos democráticos y memorialistas". Por todo ello, instan a las instituciones públicas a aplicar la ley de Memoria Democrática.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Jaén han indicado a Europa Press que desde el momento en el que se ha tenido conocimiento de la denuncia "se le ha dado traslado a la Secretaria de Estado de Memoria Democrática".

Por lo pronto, "ya se ha abierto el correspondiente expediente informativo" y "se está recabando toda la información" que será remitida a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que "tiene la competencia de incoar y resolver".

NO ENTIENDE EL REVUELO Y DEFIENDE A FRANCO

Por su parte, el alcalde denunciado ha indicado en sus redes sociales no entender "el revuelo que se ha liado" por la difusión de unos calendarios de la que fue su asesoría que "se llevan realizando más de 30 años". Ha añadido que el objetivo de los calendarios es "reivindicar la defensa de la libertad de expresión".

Además, atribuye las críticas a "una serie de traumados que no terminan de asumir que perdieron una guerra en el año 1939, y que el señor que representa dicho calendario situó a España en el año 1975 entre las 24 economías más ricas del mundo, según el Banco Mundial".

