Espana agencias

Un juez procesa a un fraile de una residencia de sacerdotes de El Vedat de Torrent por estafar 220.000 euros a párrocos

Guardar

Un juzgado de Torrent (Valencia) ha procesado a un fraile de una residencia de sacerdotes ubicada en El Vedat de Torrent por presuntamente haber estafado más de 220.000 euros a otros párrocos compañeros suyos de la congregación, según ha podido saber Europa Press.

Junto a este fraile, el juzgado también ha procesado --tal y como se desprende de un auto del pasado 9 de junio-- a otra persona, presunta mano derecha de este religioso para cometer la supuesta estafa.

El asunto se inició con varias denuncias interpuestas contra el fraile y una persona más en las que se alertaba de una presunta estafa a párrocos de la residencia de El Vedat de Torrent que tenían mermadas sus facultades mentales.

Al parecer, los párrocos de la residencia tenían que hacer una aportación para poder estar allí y para atender sus cuidados pero el dinero supuestamente desviado no era destinado para tal fin.

El juzgado abrió una investigación para depurar posibles responsabilidades y considera que, de las pruebas practicadas durante la investigación, dos personas, una de ellos un fraile, responsables del control y gestión de una residencia de sacerdotes ancianos en el Vedat de Torrent, podrían haber cometido los delitos de apropiación indebida y estafa.

En concreto, los investigados se habrían apropiado presuntamente de más de 220.000 euros de, al menos, tres perjudicados, dinero que habrían enviado a Colombia o Argentina.

Los hombres habrían aprovechado que uno de ellos estaba autorizado en las cuentas corrientes de los residentes para que pudiera ordenar el pago de los gastos de la residencia, para obtener diferentes cantidades de dinero que habrían enviado a través de locutorios a cuentas en el extranjero.

El auto de procedimiento abreviado dictado por el juzgado ha puesto fin a la práctica de diligencias de la instrucción y el siguiente paso, tras presentarse los escritos de acusaciones y defensas, será la posible apertura de juicio oral contra los investigados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las ONG piden unos PGE en materia de ayuda al desarrollo a la altura de las necesidades: "Muchas vidas dependen de ello"

Las ONG piden unos PGE

Jupol exige la dimisión de Marlaska por el "fracaso" de una operación contra el narcotráfico en Sevilla

Jupol exige la dimisión de

Vox pide suspender la compra e instalación de radares de tráfico de origen chino por "riegos de ciberseguridad"

Vox pide suspender la compra

El PP pide a la AN que impida al PSOE ejercer como acusación popular en el 'caso Koldo' por los pagos en metálico

El PP pide a la

Sumar propone en el Congreso recuperar el subsidio tras salir de la cárcel

Sumar propone en el Congreso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso abandona en ambulancia la

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Generación automática de resúmenes y un asistente conversacional: así son las nuevas herramientas de IA que el CGPJ pone a disposición de los jueces

Un juzgado de Bilbao anula una convocatoria de empleo público por requerir un nivel avanzado de euskera en el 90% de las plazas ofertadas

Abascal eleva la presión sobre el PP en la Comunidad Valenciana: “Nosotros nunca tememos unas elecciones”

Pedro Sánchez llega a la cumbre UE-CELAC con un mensaje de unidad ante la fragmentación internacional: busca que Europa y América Latina actúen como ejes de estabilidad

ECONOMÍA

Una madre pierde la custodia

Una madre pierde la custodia de sus hijas por su “actitud obstruccionista” para evitar que tuvieran contacto con el padre: el tribunal rechaza su apelación

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 noviembre

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

Francisco Fernández Yuste, el experto en recursos humanos detrás del perfil ‘Mejora Tu Éxito Laboral’: “La salud mental y el trabajo van totalmente de la mano”

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados