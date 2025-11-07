Espana agencias

La Audiencia de Navarra condena a dos años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una menor de 16

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a dos años de prisión a un procesado que abusó sexualmente de una amiga de 16 en una localidad próxima a Pamplona.

Los hechos, que han sido declarados probados de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, son constitutivos de un delito de abuso sexual con acceso vía vaginal con la concurrencia de las atenuantes de drogadicción, reparación del daño y dilaciones indebidas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

El procesado, que estaba en prisión provisional, quedó en libertad el día del juicio, el pasado 24 de septiembre. Según el pacto alcanzado, no podrá comunicarse ni acercarse a la menor a menos de 300 metros durante 8 años y deberá cumplir la medida de libertad vigilada durante 3 años

En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a la menor con 3.000 euros por el daño moral, de los que 2.000 ya había consignado con anterioridad al juicio.

Los hechos ocurrieron en abril de 2022. El inculpado se encontró en una discoteca del barrio de San Juan de Pamplona con una amiga de 16 años. Sobre las 4 horas, las amigas de la joven abandonaron el local y ella se quedó en compañía el procesado y un amigo de este.

Sobre las 7 horas, con el fin de que su familia no se enfadara con ella por llegar tarde y por haber consumido alcohol, la menor decidió ir a dormir a casa del encausado, en una localidad próxima a Pamplona.

Una vez allí, la denunciante se tumbó a dormir con la ropa que llevaba, un vestido y un pantalón que el acusado le había prestado para mitigar el frío, y a continuación, "este se acostó junto a ella acurrucado en la misma cama". Una vez dormida la menor, según recoge la sentencia, el procesado la desvistió y cometió la agresión, momento en el que ella "se despertó bruscamente y le apartó".

En ese momento, el inculpado, que sufría "un menoscabo de carácter leve en sus funciones intelectivas debido al consumo de alcohol asociado a sustancias estimulantes, pidió perdón" a su amiga por lo que acababa de hacer.

El encausado, según la resolución judicial, hizo "un esfuerzo económico" y consignó 2.000 euros con el fin de reparar el daño ocasionado a la víctima.

Durante la instrucción de la causa, tramitada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Aoiz, hubo distintos momentos de paralización de la misma no imputables al acusado. Concretamente, desde el 24 de octubre de 2022 hasta el 15 de septiembre de 2023 y desde esa fecha hasta el 6 de marzo de 2024, en la que su defensa solicitó el impulso procesal.

La Sección Primera de la Audiencia ha acordado la suspensión de la pena impuesta a condición de que el condenado no delinca en el plazo de 3 años, abone los 1.000 euros pendientes de responsabilidad civil en el plazo de 20 meses a contar desde la emisión de esta sentencia, se someta a un programa de deshabituación a las drogas en su centro de salud mental de referencia, cumpla el programa formativo para agresores en materia de educación sexual y realice 144 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad.

EuropaPress

Infobae

