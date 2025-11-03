Espana agencias

Los diplomáticos recurren a Sánchez ante la "indiferencia" de Albares para acabar con su reglamento "franquista"

Guardar

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha optado por recurrir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la "indiferencia" del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para presentar un nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática que sustituya al vigente en la actualidad, de época franquista.

"Una nación moderna como la española y un gobierno progresista como el nuestro permiten que siga en vigor una norma franquista: el Reglamento de la Carrera Diplomática, del año 1955", afean desde la ADE, mayoritaria entre los diplomáticos, en una misiva remitida a Sánchez y a la que ha tenido acceso Europa Press.

En ella, se disculpan por tener que "distraer" al presidente "en su tarea de defender los intereses de España" pero explican que se ven obligados a "recurrir a su amparo ante la total indiferencia del ministro".

Como han venido haciendo con frecuencia en los últimos tiempos, desde la ADE recuerdan que actualmente sigue vigente un reglamento de 1955 que fue sancionado por Franco y que aunque con el paso del tiempo ha sido desprovisto "de varios artículos formalmente derogados" aún cuenta con "reliquias vergonzantes como los 'tribunales de honor' (a los que se dedican 11 artículos), las referencias al 'Movimiento Nacional' o a 'los territorios españoles del Golfo de Guinea y posesiones españolas en África'".

En la misiva, que firma el presidente de la ADE, Alberto Virella, los diplomáticos reconocen que les "resulta muy difícil comprender" que después de que se hayan "retirado de los inmuebles del Ministerio de Asuntos Exteriores todos aquellos elementos que pudieran evocar el pasado dictatorial" de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, tengan que "convivir no ya con un símbolo sino con una norma franquista".

Por ello, defienden que "esta norma debe ser urgentemente reemplazada mediante la aprobación del proyecto de reglamento cuya elaboración se completó a principio de 2023". La aprobación de un nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática es una de las principales reivindicaciones de la ADE, habida cuenta de que el anterior, de 2014, fue tumbado por el Tribunal Supremo en 2017.

"El nuevo reglamento no solo será incuestionablemente constitucional sino acorde con una organización moderna, de modo que contribuya a su funcionamiento eficaz, a la rendición de cuentas y a la transparencia", defienden desde la ADE, que también ha remitido una copia de la carta a Albares.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El fiscal Salto ve "legal" que le pidieran informar del caso del novio de Ayuso aunque era "un fraude más"

El fiscal Salto ve "legal"

La Acaddemia General del Aire recuerda a los caídos por España con un acto en el cementerio de San Javier (Murcia)

La Acaddemia General del Aire

PP-M insiste en la "anomalía" de que García Ortiz esté "en el banquillo sin dimitir" y pide "dejar al juez trabajar"

PP-M insiste en la "anomalía"

TSJA confirma la condena a dos mujeres que amenazaron a otra por su condición de inmigrante

TSJA confirma la condena a

Illa cree que Mazón debe "dar la voz a los ciudadanos" porque no ha estado a la altura

Illa cree que Mazón debe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal que investigó a

El fiscal que investigó a González Amador niega haber recibido órdenes superiores ni haber llegado a un pacto con su abogado: “En 20 años de carrera...”

Feijóo, sobre la dimisión de Mazón: “Les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea”

Feijóo, sobre la dimisión de Mazón: “Les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea”

Perdonan una deuda de un millón de euros a una mujer que avaló los préstamos de su marido para salvar su granja de pollos

En directo: última hora de la dimisión de Carlos Mazón, la declaración de Maribel Vilaplana y el futuro político de la Comunidad Valenciana

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Tarifa de la luz en España este martes

La nueva propuesta para los autónomos: subir la cotización a los que ganan más de 6.000 euros al mes para bajar las cuotas del resto

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 3 noviembre

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

DEPORTES

El tenis femenino se rinde

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals

Brian Uriarte, nuevo campeón del Mundial JuniorGP: la promesa que emerge desde la factoría de talento de los Márquez

Cómo Sinner ha podido arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz pese a su espectacular año: triunfo clave en París

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”