Espana agencias

Comienza el juicio por la muerte del bebé arrojado a un contenedor: "La bebé nació viva y llegó caliente al hospital"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La fiscal del caso del neonato que murió tras ser arrojado a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023 ha sostenido este lunes, al inicio de la vista pública, que "la bebé nació viva y llegó caliente al hospital".

Ha sido en la explicación de su escrito de conclusiones provisionales a los miembros del jurado popular que juzga por asesinato a la madre y al tío y por omisión del deber de socorro a la tía de la criatura.

"A la bebé la mataron porque la tiraron al contenedor y la abandonaron", ha señalado la representante del Ministerio Público en su informe inicial.

La defensa de la madre, por su parte, ha admitido que lo que hizo la mujer es "una barbaridad", pero "ella no es una asesina".

La letrada que defiende al tío de la bebé dice que el hombre no sabía que su cuñada estaba embarazada ni que estaba arrojando al bebé muerto en el contenedor. "Nunca se podía imaginar que había depositado un feto humano", ha afirmado.

La Fiscalía les acusa de asesinato y pide que sean condenados a prisión permanente revisable. El Ministerio Público acusa a una tercera persona, presente en los hechos, de omisión del deber de socorro y le reclama una multa de 5.400 euros.

Los hechos juzgados tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023 cuando, según el escrito de acusación, la mujer, embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaban su hermana y su cuñado. Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, la madre de la bebé entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huir del lugar, según la versión de la fiscal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar carga contra el PP por su boicot a la reunión con Sanidad y reclama más transparencia en los cribados del cáncer

Sumar carga contra el PP

El Congreso prepara un homenaje a los últimos fusilados de Franco para el Día de las Víctimas de la dictadura

El Congreso prepara un homenaje

Sumar respalda que los fiscales dirijan la investigación porque cree que "agilizará" los procesos penales

Sumar respalda que los fiscales

Illa cree que Mazón tiene "explicaciones pendientes" sobre su actuación el día de la dana

Illa cree que Mazón tiene

Illa, sobre el juicio a Pujol: "Debe tomarse en consideración su situación de edad y de salud"

Illa, sobre el juicio a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

19 niños gazatíes gravemente enfermos

19 niños gazatíes gravemente enfermos llegan a España para recibir atención sanitaria

“Activa esta opción para no volver a escuchar una llamada de números desconocidos”: la Policía Nacional explica cómo hacerlo

Una comunidad de vecinos de Madrid gana el juicio a una empresa de amianto que paralizó una obra de forma unilateral y solicitaba el pago total

La Audiencia de Cantabria retrasa el desahucio de un hombre en situación de vulnerabilidad hasta finales de año por ser la dueña una gran tenedora

La Audiencia de Madrid deniega la nacionalidad a una mujer sefardí al no haber remitido su solicitud desde su ciudad natal

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Estas son las razones por las que hay tiendas que no tienen apenas clientes y no entran en bancarrota: “Al grupo empresarial le interesa que tenga pérdidas”

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 27 de octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Alarmas con Lamine Yamal: lejos

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada