La ANC reivindica en Urquinaona la "lucha independentista" y la reacción a la sentencia del 'procés'

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha reivindicado la "lucha independentista" y la reacción a la sentencia del 'procés' este domingo desde la plaza Urquinaona de Barcelona, en una concentración en la que han participado unas 300 personas según la Guardia Urbana, después de seis años de las protestas en la ciudad.

El presidente de la ANC, Lluís Llach, ha destacado que "la república catalana no es un recuerdo, es una tarea pendiente", y ha asegurado que el mandato del 1-O sigue vivo, informa la entidad en un comunicado.

Este acto ha coincidido con la llegada a Urquinaona de la 'Columna 27 d'octubre', un grupo de militantes independentistas de la Catalunya Nord que salió caminando hace 15 días de Salses (Francia) y que este lunes terminará su marcha ante el Parlament.