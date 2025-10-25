Espana agencias

El 'think tank' de Espinosa de los Monteros lanza en Barcelona su informe sobre Estado de Derecho que enviará a PP y Vox

El 'think tank' Atenea presentará el próximo martes en Barcelona el informe 'La recuperación del Estado de Derecho', con un análisis de los pasos del Gobierno de Pedro Sánchez en sus siete años en Moncloa y posibles medidas para mejorar la democracia. El documento se remitirá a diferentes partidos políticos, entre los que figuran el Partido Popular y Vox "como mínimo".

Se trata del primer informe que lanzará públicamente esta plataforma de debate que ha promovido el exportavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Monteros --que abandonó la formación en agosto de 2023-- y que nace para "ayudar a una España mejor" desde la sociedad civil.

De hecho, la web de este centro de pensamiento explica que su objetivo es "promover un diálogo público constructivo a través de la elaboración de documentos y propuestas que parten de la experiencia de un equipo de expertos".

"DESMONTAJE DEL ENTRAMADO DEL SANCHISMO"

Atenea ha elegido Barcelona para su puesta de largo el próximo 28 de octubre, donde dará a conocer el informe titulado 'La recuperación del Estado de Derecho', con el que quiere abrir el debate sobre las decisiones de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo y la hoja de ruta que deberá seguir el próximo inquilino de La Moncloa.

El propio Espinosa ya dijo que el próximo presidente del Gobierno tendrá que "empezar por un decreto urgente de desmontaje de todo el entramado político e ideológico del sanchismo" y tomar medidas "inmediatas para recuperar el Estado de Derecho".

El acto de presentación contará con la participación de Espinosa de los Monteros; la exvicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, Miriam Tey; el periodista Iñaki Ellakuría; el abogado y profesor de la Universidad de Barcelona José María Fuster Fabra; y la abogada Guadalupe Sánchez.

Esta letrada, que forma parte de la Junta Directiva de Atenea, ha estado vinculada a causas mediáticas como la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. También fue la abogada que eligió el rey emérito en la demanda que interpuso contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por sus declaraciones.

DEBATES TAMBIÉN SOBRE VIVIENDA E INMIGRACIÓN

Fuentes de Atenea ya avanzan que remitirán este documento a PP y Vox "como mínimo". La formación de Alberto Núñez Feijóo trabaja también en un plan de regeneración democrática que coordina la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, y que el PP prevé presentar en breve.

El siguiente informe de este 'think tank' será sobre 'España en el mundo' y acogerá reflexiones en materia de defensa y exteriores. Se prevé que su presentación sea en Cádiz, según fuentes de la fundación que dirige Espinosa de los Monteros.

Además, este 'think tank' trabaja en otros documentos sobre temas clave que preocupan a los españoles como el problema de la vivienda y el de la inmigración. Su pretensión es lanzar esos informes con una periodicidad mensual.

En los planes de Atenea también está contactar con otras fundaciones europeas, de Hispanoamérica y de Estados Unidos. Aunque se moverán principalmente con aquellos centros de pensamiento vinculados al grupo ECR (grupo de los conservadores y reformistas europeos) al que pertenece Giorgia Meloni, también prevén establecer lazos con fundaciones vinculadas al Partido Popular Europeo (PPE).

En la junta directiva de 'Atenea', presidida por Espinosa de los Monteros, figura como vicepresidente el empresario Ricardo Garrudo, el que fuera fundador de Vox en Cantabria y vicesecretario nacional de Movilización en el partido de Santiago Abascal.

Asimismo, Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo y exportavoz adjunta de Vox en el Congreso, es secretaria tesorera en la fundación. El exeurodiputado de Ciudadanos y expresidente balear José Ramón Bauza y el exsecretario de Organización de Ciudadanos y asesor del PP con Pablo Casado en la Presidencia del partido, Fran Hervías, también forman parte de la directiva.

