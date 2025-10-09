Espana agencias

Yolanda Díaz proclama que hay Gobierno progresista "para rato" y que ganarán las elecciones en 2027

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reivindicado que hay "Gobierno de coalición para rato" y ha vaticinado que, tras completarse la legislatura, las fuerzas progresistas volverán a vencer en las próximas elecciones generales de 2027.

Durante su intervención en los 'Desayunos informativos de Europa Press', ha defendido que Sumar, su espacio político, está fomentando las grandes transformaciones del país y empuja al PSOE, su socio de Gobierno, a que los asuma.

"A veces me preguntan qué diferencias hay entre Sumar y el PSOE, y yo digo siempre casi todas", ha planteado la vicepresidenta tras ser cuestionada por la discrepancia con los socialistas tras su abstención en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la tauromaquia, que fue clave para que la iniciativa fuera inadmitida por el Congreso.

Luego, ha defendido "con humildad" que los "grandes cambios" que se están emprendiendo en España los impulsa Sumar y sus cinco ministros en el Gobierno.

"SOMOS MUY DIFERENTES AL PSOE"

"Nosotros somos muy diferentes al PSOE y la fuerza que tenemos es la negociación. Siempre digo con todo el cariño que en muchas materias el PSOE se quedó en los años 90 y es como vamos tirando de ellos. Es una diputada entre un país viejo y un país nuevo, que lo representamos nosotros", ha enfatizado.

También ha ensalzado que los progresistas gestionan mejor y genera bienestar, avanzando en derechos y se moderniza con propuestas como la reducción de la jornada laboral. Es más, ha desgranado que pese a los choques iniciales con su socio de Gobierno, al final al PSOE le acaban gustando las políticas de Sumar porque son positivas.

Por todo ello, ha anticipado que hay Ejecutivo de coalición por mucho tiempo y que los progresistas van a revalidar el Gobierno en los comicios de 2027. "Vamos a volver a ganar como hicimos en 2023 y no lo digo en broma", ha concluido.

Todo ello en un contexto en el que el Gobierno consiguió la convalidación este miércoles del decreto sobre el embargo de armas a Israel y la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible.

Durante su intervención la vicepresidenta ha estado arropado por los ministros Ernest Urtasun (Cultura), Mónica García (Sanidad) y Sira Rego (Juventud e Infancia), aparte de miembros del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso como Verónica Martínez Barbero, Enrique Santiago, Carlos Martín o Manuel Lago, entre otros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

BNG ve "un despropósito mayúsculo" premiar a Trump con el Nobel de la Paz siendo "el principal defensor" del "genocidio"

BNG ve "un despropósito mayúsculo"

El PP ve "muy nervioso" a Sánchez tras el informe de la UCO: "La financiación irregular sobrevuela las cabezas del PSOE"

El PP ve "muy nervioso"

PP contrapone la dimisión de consejera andaluza con la continuidad de Redondo: "Son formas distintas de hacer las cosas"

PP contrapone la dimisión de

Justicia deniega por primera vez derechos de reversión en Madrid Nuevo Norte tras desafectación de terrenos

Justicia deniega por primera vez

Feijóo asegura el Día de la Comunidad Valenciana que el PP sigue centrado en apoyar a afectados y volver a la normalidad

Feijóo asegura el Día de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una teleoperadora que durante dos meses realizó 1.500 llamadas pero ninguna acabó en venta

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

Una empresa denuncia un robo y pide 48.224 euros a su aseguradora: no tendrá que pagarlo porque no se pudo demostrar que el delito realmente ocurriera

Francisco Rius, inspector jefe de la policía, sobre los menores de 14 años: “Hagan lo que hagan, no van a cometer un delito”

Así será el desfile del 12 de Octubre: horario y recorrido, la posibilidad de lluvia o los 3800 militares

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Yolanda Díaz ampliará a 10 días el permiso por fallecimiento y creará uno nuevo para cuidados paliativos

Unos ancianos donan la vivienda a su hijo y su otra hija le acusa de estar vaciando sus pensiones para reformarla: 857 euros cada mes

“Ningún sindicato en Suecia deja que un trabajador gane menos de 2.150 euros al mes”: un economista lo explica

DEPORTES

Guardiola quiso llevarse a Dani

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”