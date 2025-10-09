Yolanda Díaz proclama que hay Gobierno progresista "para rato" y que ganarán las elecciones en 2027

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reivindicado que hay "Gobierno de coalición para rato" y ha vaticinado que, tras completarse la legislatura, las fuerzas progresistas volverán a vencer en las próximas elecciones generales de 2027.

Durante su intervención en los 'Desayunos informativos de Europa Press', ha defendido que Sumar, su espacio político, está fomentando las grandes transformaciones del país y empuja al PSOE, su socio de Gobierno, a que los asuma.

"A veces me preguntan qué diferencias hay entre Sumar y el PSOE, y yo digo siempre casi todas", ha planteado la vicepresidenta tras ser cuestionada por la discrepancia con los socialistas tras su abstención en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la tauromaquia, que fue clave para que la iniciativa fuera inadmitida por el Congreso.

Luego, ha defendido "con humildad" que los "grandes cambios" que se están emprendiendo en España los impulsa Sumar y sus cinco ministros en el Gobierno.

"SOMOS MUY DIFERENTES AL PSOE"

"Nosotros somos muy diferentes al PSOE y la fuerza que tenemos es la negociación. Siempre digo con todo el cariño que en muchas materias el PSOE se quedó en los años 90 y es como vamos tirando de ellos. Es una diputada entre un país viejo y un país nuevo, que lo representamos nosotros", ha enfatizado.

También ha ensalzado que los progresistas gestionan mejor y genera bienestar, avanzando en derechos y se moderniza con propuestas como la reducción de la jornada laboral. Es más, ha desgranado que pese a los choques iniciales con su socio de Gobierno, al final al PSOE le acaban gustando las políticas de Sumar porque son positivas.

Por todo ello, ha anticipado que hay Ejecutivo de coalición por mucho tiempo y que los progresistas van a revalidar el Gobierno en los comicios de 2027. "Vamos a volver a ganar como hicimos en 2023 y no lo digo en broma", ha concluido.

Todo ello en un contexto en el que el Gobierno consiguió la convalidación este miércoles del decreto sobre el embargo de armas a Israel y la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible.

Durante su intervención la vicepresidenta ha estado arropado por los ministros Ernest Urtasun (Cultura), Mónica García (Sanidad) y Sira Rego (Juventud e Infancia), aparte de miembros del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso como Verónica Martínez Barbero, Enrique Santiago, Carlos Martín o Manuel Lago, entre otros.