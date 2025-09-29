Espana agencias

Vox ridiculiza la petición de PSOE para que el Tribunal de Cuentas fiscalice la fundación de Abascal: Están desesperados

Por Newsroom Infobae

Vox considera "ridícula" la petición del PSOE para que el Tribunal de Cuentas realice haga una fiscalización específica sobre la Fundación Disenso, que preside Santiago Abascal, en el periodo 2020-2025 y recuerda que la institución ya ha validado las cuentas de la fundación del partido en los ejercicios 2020, 2021 y 2022 sin encontrar ninguna irregularidad.

"Están desesperados", ha señalado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ante la petición de fiscalización registrada por los socialistas en el Congreso y que se debatirá en una próxima reunión de la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En concreto, lo que pide el PSOE es que el Tribunal de Cuentas realice con urgencia un informe de Fiscalización Especial de las cuentas de ingresos y gastos de la Fundación de Vox en el periodo 2020-2025, "analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación".

LA DENUNCIA DE EX CARGOS DE VOX EN BALEARES

La iniciativa busca profundizar en las denuncias de varios exdirigentes de Vox en Baleares que hablaban de un supuesto desvío de dinero de los grupos parlamentarios a la fundación de Abascal, a quien acusan de querer "forrarse". Desde el partido subrayan que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niega toda irregularidad.

Las fundaciones vinculadas a partidos políticos, aun siendo organizaciones privadas, ya son objeto de una fiscalización anual por parte del Tribunal de Cuentas en la medida que reciben financiación pública.

En su último examen, relativo a los ejercicios 2021 y 2022, el Tribunal de cuentas no detectó ninguna irregularidad en las Cuentas de Disenso, que es la primera en número de aportaciones privadas, en su mayoría realizadas por Vox.

En rueda de prensa en la sede de Vox, Fúster ha criticado que el PSOE, al que tacha de "mafia criminal", haya pedido una fiscalización especial de su fundación justo cuando el Tribunal de Cuentas ya ha examinado sus estados contables y "constata que no ha habido ningún incumplimiento ni ninguna incidencia". "Esta petición del Partido Socialista es doble o triplemente ridícula", sostiene.

A su juicio, el bipartidosmo "está nervioso" e incluso "desesperado". "La desesperación es mala consejera", ha avisado, preguntándose si el Tribunal de cuentas ha fiscalizado "los pagos a las prostitutas de la mano derecha de Pedro Sánchez", por José Luis Ábalos, o el trabajo de la asesora de Begoña Gómez o los meses que el hermano del presidente estuvo "escondido" en Moncloa.

