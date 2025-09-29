Espana agencias

Dirigentes del PP europeo debaten este el lunes sobre vivienda en una jornada en Badalona (Barcelona)

Por Newsroom Infobae

Dirigentes del PP europeo se reúnen este lunes en Badalona (Barcelona) para debatir sobre la crisis de la vivienda en Europa en un encuentro organizado por el alcalde del municipio, Xavier García Albiol.

En un comunicado, han explicado que la jornada contará con la participación del grupo popular europeo en el Comité Europeo de las Regiones (PPE-CdR) y se centrará en la vivienda juvenil y la ocupación ilegal, dos de los "desafíos" que consideran más urgentes.

En la jornada participará la presidenta del Grupo del PPE en el Comité Europeo de las Regiones, Sari Rautio, el eurodiputado Borja Giménez, además de otros representantes locales y regionales europeos y asociaciones y empresas del sector de la vivienda.

El encuentro concluirá con la aprobación de la 'Declaración de Badalona', que reclama que la vivienda para los jóvenes se convierta en una "prioridad europea".

Además, los representantes locales y regionales del PP condenarán la ocupación ilegal porque consideran que "socava los derechos básicos de propiedad, la estabilidad del mercado inmobiliario y la seguridad de los ciudadanos".

