Espana agencias

Albares defiende que ante "problemas globales" no caben "respuestas unilaterales" tras el discurso de Trump en la ONU

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que ante "problemas globales " no caben "respuestas unilaterales" y ha asegurado que actualmente Naciones Unidas es "todavía más indispensable" que cuando se creó en octubre de 1945.

"España defiende el multilateralismo y cree que no hay respuestas unilaterales a los problemas globales, que Naciones Unidas es todavía más indispensable que cuando se creó", ha señalado este martes en una entrevista en el programa 'Hora 25', de la 'Cadena SER', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después del discurso que ha emitido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su esperado retorno a la Asamblea General de la ONU, que acoge esta semana la cita anual de líderes mundiales.

Durante su intervención, el magnate republicano ha responsabilizado a la ONU de esta "crisis de inmigración descontrolada", el "mejor ejemplo", en su opinión, de que Naciones Unidas "no resuelve problemas y a menudo crea otros nuevos". De hecho, en varios momentos ha utilizado problemas técnicos con una escalera mecánica y el 'teleprompter' del discurso como ejemplo de que hay cosas que "arreglar".

Unas declaraciones que el ministro de Asuntos Exteriores ha enmarcado en una visión "muy distinta" y, en ocasiones, "muy alejada" de lo que es la política exterior española, si bien ha recordado que Trump ha sido "elegido democráticamente" y por ende, "tiene la legitimidad de expresar en nombre de Estados Unidos la posición que considere".

"LA COOPERACIÓN ES MÁS PODEROSA QUE LA CONFRONTACIÓN"

Así las cosas, Albares ha lamentado que "desgraciadamente para algunos la guerra es una forma más de hacer política exterior": "Lo vemos en Ucrania, lo vemos en Gaza". Ante ello, ha alegado que desde el Gobierno creen que "la cooperación es siempre mucho más poderosa que la confrontación".

"Los grandes desafíos globales, el cambio climático, la gestión de las migraciones globales, el crecimiento económico, sólo se pueden hacer desde la cooperación", ha aseverado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno destina más de 121 millones para autobombas, máquinas y camiones de la UME

El Gobierno destina más de

Diputados de la CHA y Compromís se desmarcan de Sumar en la ley de competencias migratorias e IU al final vota a favor

Diputados de la CHA y

El Gobierno acumula tres semanas seguidas perdiendo una ley en el Congreso al caer el traspaso de inmigración a Cataluña

El Gobierno acumula tres semanas

PP, Vox, Podemos y dos diputados de Sumar tumban la ley de PSOE y Junts para traspasar la inmigración a Cataluña

PP, Vox, Podemos y dos

Albares se reúne por separado con sus homólogos de Argelia y Marruecos en los márgenes de la ONU

Albares se reúne por separado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Banderas y sus comienzos

Antonio Banderas y sus comienzos en Estados Unidos: “Me decían que si trabajaba en Hollywood, siempre iba a interpretar el papel de chico malo, a un delincuente”

El Congreso veta al traspaso de inmigración a Cataluña: Podemos y dos diputados de Sumar se suman al rechazo y abren una grieta entre el Gobierno y Junts

Un juzgado reconoce por primera vez matar a un perro como violencia vicaria: considera que el acusado utilizó al animal para causar daño psicológico a su pareja

Así es como te puede afectar la “pobreza en el transporte”, el nuevo término usado por la DGT

Investigadores españoles logran una terapia prometedora contra el sarcoma de Ewing: un ‘gen suicida’ elimina de forma selectiva las células tumorales

ECONOMÍA

Cerveza a 4 euros y

Cerveza a 4 euros y cine a 10, Barcelona se corona como la capital más cara para vivir, seguida de Palma y Madrid

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

El Gobierno pretende invertir 7,4 millones de euros al día en la red de transporte eléctrico hasta 2030

El trabajo pasa factura a la salud de la Generación Z: uno de cada dos asegura tener dolores de espalda, hombros o cuello por el esfuerzo postural

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy