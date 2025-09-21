Espana agencias

Berlín se esfuerza en minimizar el impacto del ciberataque a Collins Aerospace

Berlín, 21 sep (EFECOM).- El aeropuerto de Berlín amaneció este domingo con algunos problemas derivados del ciberataque a la empresa Collins Aerospace, proveedora de sistemas de facturación y embarque a varias aerolíneas en aeropuertos de todo el mundo, aunque movilizó personal para minimizar el impacto.

Según reconocieron a EFE desde la empresa responsable del aeropuerto, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, todavía puede haber "algunos problemas" en los procesos de facturación, dado que deben realizarse aún de forma manual tras el ciberataque de origen desconocido a la firma Collins Aerospace.

Esta situación puede dar lugar a retrasos, pero en el aeropuerto de Berlín, según sus responsables, la situación era este domingo fluida.

"Los procesos desde el mediodía del sábado se estabilizaron, y ahora tenemos una situación relativamente tranquila y fluida para el 'check in', algunas aerolíneas usan ahora material añadido para realizarlo", indicaron desde la compañía, que animó a los usuarios a que empleen las máquinas de autoservicio para facturar maletas.

Además, desde el aeropuerto se habló de una "movilización" del personal para hacer frente a la situación, algo que empezó este domingo a dar sus frutos.

Este domingo y el lunes, sin embargo, el aeropuerto espera una ola de viajeros de salida de la capital alemana tras celebrarse la maratón de Berlín, un evento deportivo internacional que convoca a decenas de miles de aficionados al deporte.

Se espera que la carrera reúna a 80.000 personas de 160 nacionalidades diferentes, según estimaciones de la radiotelevisión de los estados federados de Berlín y Brandeburgo 'RBB'. EFECOM

