El Supremo deniega a Aldama el permiso para viajar a Miami por "motivos profesionales"

El magistrado del Tribunal Supremo a cargo del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha rechazado la solicitud del empresario investigado Víctor de Aldama para salir de España "por motivos profesionales" con destino a Miami entre el 24 y el 27 de septiembre.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor explica que no han cambiados las circunstancias por las que acordó prohibir su salida del país en el marco de la investigación por presunto pago de comisiones a cambios de adjudicaciones de contratos públicos.

No es la primera vez que Puente desestima una petición de viaje al extranjero de Aldama, dado que en el pasado ha rechazado autorizarle traslados a Portugal y México.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))