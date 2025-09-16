Espana agencias

El Supremo deniega a Aldama el permiso para viajar a Miami por "motivos profesionales"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El magistrado del Tribunal Supremo a cargo del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha rechazado la solicitud del empresario investigado Víctor de Aldama para salir de España "por motivos profesionales" con destino a Miami entre el 24 y el 27 de septiembre.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor explica que no han cambiados las circunstancias por las que acordó prohibir su salida del país en el marco de la investigación por presunto pago de comisiones a cambios de adjudicaciones de contratos públicos.

No es la primera vez que Puente desestima una petición de viaje al extranjero de Aldama, dado que en el pasado ha rechazado autorizarle traslados a Portugal y México.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Revocan la prisión provisional al detenido por las quemaduras de una menor en Gran Canaria tras declaración de la chica

Revocan la prisión provisional al

Defensa de 'la manada de Castelldefels' (Barcelona) dice que algunos saldrán en libertad en "meses"

Defensa de 'la manada de

El PP dice que la periodista Vilaplana acredita que Sánchez "mintió" al decir que Mazón "estaba desconectado" el 29O

El PP dice que la

El PSOE acusa al PP de "banalizar el sufrimiento y criminalizar" la protesta por Gaza: "Le faltan valores y humanidad"

El PSOE acusa al PP

La Abogacía Española defiende ante la Comisión de Venecia la necesidad de que el órgano tenga vocales en el CGPJ

La Abogacía Española defiende ante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aplaza el embargo

El Gobierno aplaza el embargo de armas a Israel porque “las cosas hay que hacerlas bien”: IU amenaza con plantar a Sánchez en el Consejo de Ministros si no se aprueba

Un mecánico explica si se puede lavar el coche en la calle: “Si te pilla la Policía...”

El ayuntamiento de Cercedilla anuncia medidas legales contra Ione Belarra e Irene Montero por las protestas de La Vuelta y Más Madrid se desmarca

Francisco Rius, Inspector Jefe de la Policía, aclara si es legal instalar una mirilla digital: “Se está explicando muy mal el tema”

El juez Hurtado rectifica y rebaja la fianza del fiscal general a 75.000 euros tras revisar la doctrina del Tribunal Constitucional

ECONOMÍA

Las claves del nuevo Plan

Las claves del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: 7.000 millones de euros para vivienda pública, rehabilitación y ayudas emergentes

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 16 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El precio de la luz en España para este miércoles

El Banco de España mejora en dos décimas su previsón de crecimiento para 2025, hasta el 2,6%

DEPORTES

Carlos de Andrés (TVE) dice

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”